सिगरेट के चक्कर में रियल में रिक्रिएट हुआ खिलाड़ी-786 वाला सीन, बाहर निकलते MBA पास मास्टरमाइंड को दोबारा जाना पड़ा जेल, जानें कैसे हुआ ये खेल

Bengaluru fake currency racket: बेंगलुरु में सिगरेट खरीदने के लिए दिए गए 500 रुपये के एक नकली नोट ने पुलिस को नकली करेंसी छापने वाली एक हाईटेक फैक्ट्री तक पहुंचा दिया. जेल से हाल ही में छूटे एक शातिर MBA ग्रेजुएट को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 11, 2026, 2:13 PM IST
Fake image case
फेक इमेज
  • 500 रुपये का नकली नोट देकर सिगरेट का पैकेट खरीदा, दुकानदार महिला की मुस्तैदी से पुलिस तक पहुंचा मामला,
  •  साल 2024 में 20 लाख रुपये के नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी रुद्रेश हाल ही में जमानत पर छूटा था,
  •  पुलिस ने तकनीकी निगरानी की मदद से संदिग्धों की नीली मारुति ऑल्टो कार को ट्रैक कर ठिकाने का पता लगाया,
  •  बेंगलुरु के बाहरी इलाके गंगोंडनहल्ली में चल रहे अवैध नोट छापने के कारखाने पर छापा मार भारी मात्रा में नकली नोट जब्त किए गए,

क्या आपको फिल्म खिलाड़ी 786 में इन्दु तेंदुलकर (असिन) का प्रेमी, अक्षय कुमार के अलावा, ‘आजाद‘ है? याद  वह जैसे ही जेल की सलाखों से बाहर आने वाला होता, कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती कि वह दोबारा से जेल पहुंच जाता. कर्नाटक के बेंगलुरु में एक एमबीए (MBA) पास मास्टरमाइंड के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ. जेल से बाहर कदम रखते ही उसने सिगरेट खरीदने के चक्कर में एक ऐसी गलती कर दी, जिसने उसे वापस जेल के उसी अंधेरे कमरे में पहुंचा दिया जहां से वह अभी-अभी छूटकर आया था.

दुकानदार की पारखी नजर

घटना तुमकुरु जिले के हुलियारू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले होसाहल्ली कैमार इलाके की है. यहां 56 वर्षीय अंजना शेट्टी की एक छोटी सी किराना दुकान है. 2 जुलाई के दिन दुकान पर नीले रंग की मारुति ऑल्टो कार से दो लोग आते हैं और सिगरेट का एक पैकेट मांगते हैं. पेमेंट में वे अंजना को 500 रुपये का एक कड़क नोट थमाते हैं. अंजना सिगरेट देकर उन्हें 370 रुपये वापस कर देती हैं, लेकिन कार के जाते ही जब वह नोट को ध्यान से देखती हैं, तो उन्हें उसके कागज और छपाई पर शक होता है. बिना वक्त गंवाए वह सीधे पुलिस थाने पहुंचती हैं और शिकायत दर्ज कराती हैं.

और पढ़ें: चलन में मौजूद 500 रुपये के नोट की कुल हिस्सेदारी 86.5% पर पहुंची, 2000 रुपये के नोट वापस लेने से बढ़ी हिस्सेदारी

पुलिस का ‘मिशन बेंगलुरु’

पुलिस के लिए यह केवल 500 रुपये के जाली नोट का मामला नहीं था. हुलियारू और मदनायकमहल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उस नीली मारुति ऑल्टो कार का पीछा करना शुरू किया. ट्रैकिंग करते-करते पुलिस बेंगलुरु के बाहरी इलाके गंगोंडनहल्ली स्थित एक सुनसान ठिकाने पर पहुंची. जब पुलिस ने वहां छापा मारा, तो अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. वहां कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि नकली नोट छापने का एक पूरा प्रिंटिंग प्रेस चल रहा था.

MBA डिग्री और ‘शौक’ जाली नोटों का!

इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रुद्रेश नाम का एक MBA पास युवक निकला. पुलिस के मुताबिक, रुद्रेश को 2024 में दावणगेरे पुलिस ने एक बड़े नकली नोट गिरोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसने महज तीन महीने में करीब 20 लाख रुपये के जाली नोट बाजार में खपा दिए थे. रुद्रेश हाल ही में जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल की हवा खाने के बाद भी उसका मन नहीं बदला. उसने बाहर आते ही फिर से हाईटेक मशीनें खरीदीं और 500 रुपये के जाली नोट छापने शुरू कर दिए. वह छोटे दुकानदारों को निशाना बनाता था ताकि आसानी से असली पैसे का चेंज वापस मिल सके.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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