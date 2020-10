Cinema Hall Reopening Guidelines: कोरोना संकट के बीच देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. 1 अक्टूबर से देश में अनलॉक-5 की शुरुआत हो चुकी है. Unlock 5 की गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी थी. अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सलाह और सुझाव के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों के संचालन के लिए SOP जारी कर दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमाहॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे. यानी अगर 200 लोगों के बैठने की सीटिंग होगी तो हॉल में सिर्फ 100 लोग ही बैठेंगे.

Announced the Standard operating procedures, SOP's for cinema halls, multiplexes etc. for screening of films, as they reopen from 15th of October as per Ministry of Home Affairs guidelines. #UnlockWithPrecautions pic.twitter.com/X1XZFZoDAT

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि हॉल में सिनेमा देखने के दौरान लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा और बीच की एक सीट खाली रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि हॉल में एक शो से दूसरे शो के बीच भी पर्याप्त टाइमिंग रखनी होगी. शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज करना होगा. उन्होंने कहा कि शो शुरू होने से पहले और इंटरवल के दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म दिखाना भी जरूरी होगा.

Information and Broadcasting Ministry releases standard operating protocols (SOPs) to be followed at all cinemas/ theatres/multiplexes.

Government of India has permitted cinemas/ theatres/multiplexes to re-open from 15th October. pic.twitter.com/zAetxtJDNV

