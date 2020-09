Cinema Halls Reopen News: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना वायरस से 59 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 94 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं हालांकि अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. कोरोना वायरस महमारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 अक्टूबर से राज्य में सिनेमाघरों (West Bengal Cinema Halls) को खोलने का फैसला किया है. Also Read - Assembly Election: चुनाव से पहले मेहरबान हुईं ममता बनर्जी, पुजारियों के बाद दुर्गा पूजा समितियों में भी बांटेंगी पैसे

To return to normalcy, Jatras, Plays, OATs, Cinemas & all musical, dance, recital & magic shows shall be allowed to function with 50 participants or less from 1 Oct, subject to adherence to physical distancing norms, wearing of masks & compliance to precautionary protocols. Also Read - Durga Puja Guidelines: बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए जारी हुए दिशानिर्देश, पूजा समितियों को ममता दीदी की सौगात

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 26, 2020 Also Read - राज्यसभा से निलंबित सदस्यों से ममता बनर्जी ने की बात, तारीफ में पढ़े कसीदे