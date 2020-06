When Will Cinema Halls Reopen: देश में 31 मई को चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म होने के बाद से काफी चीजें खुलने लगी हैं. अलग-अलग राज्यों में बाजार खोल दिए गए हैं. एक जून ने काफी हद तक ट्रेन सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं. कई राज्यों में मॉल और अन्य दुकानें भी खुल गई हैं. इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि वह इसी माह सिनेमा घरों को भी खोल सकती है. Also Read - डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम नरेंद्र मोदी से बात, कहा- अगले हफ्ते तक भारत भेजेंगे 100 वेंटिलेटर्स

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जून के महीने में कोविड-19 महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद सिनेमाघरों को खोलने पर विचार किया जाएगा.

आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात एसोसिएशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स, सिनेमा एग्जिबिटर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से कही.

यह बैठक कोविड-19 के चलते फिल्म उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी.

बयान में कहा गया कि सिनेमाघरों को खोलने की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस बारे में जून महीने में महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद विचार किया जाएगा.

फिल्म/धारावाहिकों का निर्माण शुरू किए जाने के मुद्दे पर जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है.