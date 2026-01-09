  • Hindi
दुनिया की सबसे पंक्चुअल एयरलाइन की लिस्ट जारी, भयंकर उथल-पुथल के बावजूद IndiGo ने भारत का नाम रोशन किया!

इस रिपोर्ट में फ्लाइट को ऑन-टाइम तब माना जाता है जब वह निर्धारित समय से 14 मिनट 59 सेकंड के अंदर गेट पर पहुंच जाए.

वैश्विक एविएशन एनालिटिक्स कंपनी Cirium ने अपनी सालाना 2025 की ऑन-टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट जारी की है, जो दुनिया भर की एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की पंक्चुअलिटी को मापती है. इस रिपोर्ट में फ्लाइट को ऑन-टाइम तब माना जाता है जब वह निर्धारित समय से 14 मिनट 59 सेकंड के अंदर गेट पर पहुंच जाए. रिपोर्ट 600 से ज्यादा स्रोतों से रीयल-टाइम डेटा पर आधारित है. 2025 में एविएशन इंडस्ट्री में कई एयरलाइंस ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई.

  • ग्लोबल लेवल पर मेक्सिको की एयरोमेक्सिको ने लगातार दूसरी बार टॉप पोजिशन हासिल की, जिसका ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) 90.02% रहा.
  • इसके बाद सऊदी अरेबिया की सौदिया (86.53%) और स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस SAS (86.09%) रहीं. कतर एयरवेज को प्लेटिनम अवॉर्ड मिला, क्योंकि इसने 6 महाद्वीपों पर 198,000 से ज्यादा फ्लाइट्स के साथ 84.42% OTP बनाए रखा.
  • भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने ग्लोबल लिस्ट में जगह नहीं बनाई, लेकिन एशिया-पैसिफिक रीजन की टॉप 10 सबसे पंक्चुअल एयरलाइंस में शामिल हुई. इंडिगो को छठा स्थान मिला, जहां इसने 2025 में कुल 802,418 फ्लाइट्स ऑपरेट कीं और औसतन 78.12% ऑन-टाइम अराइवल रेट हासिल किया.

यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि साल के अंत में, खासकर दिसंबर में, इंडिगो को बड़े ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में बदलाव और क्रू शॉर्टेज की वजह से हजारों फ्लाइट्स डिले या कैंसल हुईं, जिससे दिल्ली जैसे हब पर एक दिन सभी डिपार्चर्स कैंसल करने पड़े.  रिपोर्ट में Cirium ने इंडिगो की तारीफ की कि साल के ज्यादातर हिस्से में इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही. जून से अक्टूबर तक इंडिगो का OTP 80% से ज्यादा रहा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त एविएशन मार्केट्स में से एक भारत में स्थिर ऑपरेशंस को दर्शाता है. दिसंबर की चुनौतियों के बावजूद इंडिगो ने तेजी से रिकवरी की और जल्द ही रोजाना 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स नॉर्मल ऑपरेट करने लगी.

एशिया-पैसिफिक की टॉप 10 सबसे पंक्चुअल एयरलाइंस (2025)

  • Philippine Airlines
  • Air New Zealand
  • All Nippon Airways (ANA)
  • Singapore Airlines
  • Japan Airlines
  • IndiGo (भारत)
  • Cathay Pacific
  • Virgin Australia
  • Qantas
  • Korean Air

भारत के लिए यह गर्व की बात है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क और हाई वॉल्यूम के साथ इंडिगो ने रीजनल लेवल पर टॉप 10 में जगह बनाई.

रिपोर्ट में अन्य कैटेगरीज भी हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में कोपा एयरलाइंस ने 90.75% OTP के साथ 11वीं बार टॉप किया, जबकि नॉर्थ अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस ने पांचवीं बार जीत हासिल की. एयरपोर्ट्स में इस्तांबुल एयरपोर्ट को प्लेटिनम अवॉर्ड मिला. रिपोर्ट बताती है कि पंक्चुअलिटी यात्री संतुष्टि बढ़ाती है,  एयरलाइंस के लिए कॉस्ट सेविंग और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी लाती है. इंडिगो की इस उपलब्धि से भारतीय एविएशन की मजबूती झलकती है.

