नई दिल्‍ली: श की राजधानी दिल्‍ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली दिल्‍ली मेट्रो की सुरक्षा में पहली बार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के फुर्तीले बेल्जियन मैलिनोइस (Belgian Malinois) प्रजाति का डॉग (dog) आगामी 7 सितंबर से तैनात किया जाएगा. यह पहली बार होगा, जब देश की राजधानी के किसी प्रतिष्‍ठान में पहली बार बेल्जियन मैलिनोइस प्रजाति के डॉग तैनात किए जाएंगे. मेट्रो की सुरक्षा में तैनात सीआईएफ आतंकी हमले और ब्‍लास्‍ट जैसे हमले को रोकने के लिए इस डॉग की तैनाती करने जा रही है.

पोलो उसी नस्ल का कुत्‍ता है, जिसने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बेल्जियन मैलिनोइस प्रजाति नस्ल के कुत्ते "काहिरा" ने ऑपरेशन के दौरान ओसामा बिन लादेन की पहचान की थी. इसके बाद अमेरिकी सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन का खात्‍मा कर दिया दिया था.

'Polo' gets his first posting: Dog of breed that helped eliminate Osama bin Laden to guard Delhi metro from next week

