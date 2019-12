नई दिल्‍ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक चर्चा के लिए पेश किया. वहीं, विपक्ष के चार सदस्यों ने यह विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया. बिले पेश करते हुए शाह ने कहा, आज में एक ऐतिहासिक बिल लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं. इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है.

शाह ने कहा कि विभाजन के बाद हमारी कल्पना थी कि जो नागरिक यहां अल्पसंख्यक रहते हैं और जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं, वो सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार का सम्मान से रक्षण कर पाएंगे. लेकिन दशकों बाद इसकी तरफ हम देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को सम्मान का जीवन नहीं मिला. वहां अल्पसंख्यकों की घोर प्रताड़ना हुई.

गृह मंत्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में लगभग 20- 20% अल्पसंख्यकों की आबादी कम हो चुकी है. आखिर कहां गए वो लोग, या तो वो मार दिए गए या धर्म परिवर्तन हो गया या वो लोग शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए भारत आ गए.

Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha: No Muslim in India needs to worry due to this Bill. Don’t get scared if someone tries to scare you. This is Narendra Modi’s Govt working according to constitution ,minorities will get full protection. #CitizenshipAmendmentBill https://t.co/6PYvZBEmwx pic.twitter.com/iNNwddZDaE

— ANI (@ANI) December 11, 2019