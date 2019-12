नयी दिल्ली: राज्यसभा से नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होते ही दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में वर्षों से रहे पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्ती में उत्सव का माहौल हो गया. उन्होंने अपनी खुशी का इजहार पटाखें जलाकर, सीटी और ताली बजाकर किया. बच्चों ने अपनी खुशी तिरंगे के साथ पटाखे जलाकर प्रकट की और ‘भारत माता की जय’ और ‘जय हिंद’ के नारे लगाए. वहीं, बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटी. यहां रहने वाले एक परिवार ने संसद से विधेयक पारित होने के बाद अपनी बेटी का नाम ‘नागरिकता’ रखा.

Delhi: A Pakistani Hindu refugee woman living at Majnu ka Tila today named her two-day old daughter ‘Nagarikta’. The woman said, “It is my earnest wish that the #CitizenshipAmendmentBill2019 Bill passes in Parliament”. The Bill was passed in Parliament today. pic.twitter.com/JsT17rrSEz

— ANI (@ANI) December 11, 2019