नई दिल्ली: भारत में अगले महीने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं. ये संकेत नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को दिए. उड्डयन मंत्री ने कहा कि अभी इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है. उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि आने वाले महीने में हम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली पर निर्णय लेना शुरू कर देंगे. मैं यहां कोई तय तारीख नहीं रखना चाहता, लेकिन सभी हितधारकों और यात्रियों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है.” Also Read - अस्‍पताल में भर्ती दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्येंद्र जैन, कोरोना टेस्‍ट की रिपोर्ट निगेटिव आई

इससे पहले सोमवार को हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने ‘वंदे भारत अभियान’ के अंतर्गत खाड़ी देशों, अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया से संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या में खासी वृद्धि करने का फैसला किया है. लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार ने गत छह मई से वंदे भारत अभियान के तहत विशेष उड़ानों की शुरुआत की थी. Also Read - T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर संशय के बादल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन ने दिए ये संकेत

We are confident that in the coming month we will start taking decisions on the resumption of international flights. I do not want to put a timeline here, all stakeholders & travellers need to be taken into confidence: Hardeep Singh Puri, Union Civil Aviation Minister (file pic) pic.twitter.com/tahHyceC29 Also Read - दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती, बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत, आज होगा कोरोना टेस्ट

— ANI (@ANI) June 16, 2020