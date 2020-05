नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों द्वारा अपने हवाईअड्डे खोलने की अनिच्छा जताने के बीच सोमवार को देश में दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं. नागर विमानन अधिकारियों की सख्त नियमन अनुशंसा के तहत पहले विमान ने दिल्ली हवाई अड्डे से पुणे के लिए सुबह पौने पांच बजे उड़ान भरी जबकि मुंबई हवाई अड्डे से पहली उड़ान पौने सात बजे पटना के लिए भरी गई. Also Read - Domestic Flights से महाराष्‍ट्र जाने वाले Air Passengers को 14 दिन का home isolation जरूरी, लेकिन...

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि आज (सोमवार) 532 घरेलू उड़ानों में 39,231 यात्रियों ने यात्रा की. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कल से और पश्चिम बंगाल से 28 मई से परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा और ये संख्या भविष्य में और बढ़ेगी. Also Read - Domestic Flights Check-in Method: फ्लाईट में उड़ान भरने से पहले जान लें ये नियम, एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर चेकइन तक का क्या है हिसाब

From no domestic passenger flights yesterday to 532 flights &

39,231 passengers today, action has returned to Indian skies. Also Read - Domestic Flights Check-in Method: आज से विमान सेवा शुरू, जानें एयरपोर्ट पर चेकइन के क्या हैं नियम

With Andhra Pradesh set to resume operations from tomorrow & West Bengal from 28 May, these numbers are all set to increase further.@MoCA_GoI @PIB_India

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 25, 2020