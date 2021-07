नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने ”विश्वास, स्वप्रमाणन एवं बिना किसी दखल के निगरानी” के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम (Drone Rules, 2021) जारी किए हैं. नए मसौदा नियमों में कहा गया है कि ग्रीन जोन में 400 फुट तक और एयरपोर्ट की परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.Also Read - Covid-19 के केस फिर से दुनियाभर में बढ़े, WHO चीफ बोले- दुर्भाग्यवश...हम तीसरी लहर के शुरुआती चरण में हैं

एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को कहा गया कि देश में ड्रोन संचालित करने के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की संख्या को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 में वर्णित 25 प्रपत्रों की तुलना में ‘ड्रोन नियम, 2021’ के मसौदे में घटाकर छह कर दिया गया है. मसौदा नियमों में यह भी कहा गया है कि भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. Also Read - Mehul Choksi News: डोमनिका की कोर्ट से बेल मिलने के बाद मेहुल चोकसी पहुंचा एंटीगुआ एवं बारबुडा

केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य ने ट्वीट में कहा, ड्रोन उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन में, मुझे ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021 पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो पहले के यूएएस नियमों से काफी अलग है. Also Read - ICC WTC 2021-23: पाकिस्तान से नहीं होगी भारत की भिड़ंत, इन 3 देशों की करेगा मेजबानी

यूएएस नियम, 2021 इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था. अधिसूचित होने के बाद ड्रोन नियम, 2021, यूएएस नियम, 2021 का स्थान लेगा. बयान में कहा गया है कि मसौदा नियमों में शुल्क को नाममात्र कर दिया गया है और अब इसका ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं होगा.

The Ministry of Civil Aviation has released Draft Drone Rules, 2021 for public consultation. The deadline for public comments on the draft is 5th August. pic.twitter.com/eABlWOKfyO

— ANI (@ANI) July 15, 2021