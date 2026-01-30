Hindi India Hindi

Cj Roy Confident Group Chairman Bugatti Car Own Dies By Suicide Know Why

करोड़ों की दौलत, महलों की ऐश... दुनिया की सबसे तेज कार के मालिक ने क्यों किया सुसाइड? जानें

बेंगलुरु के रियल एस्टेट दिग्गज और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की मौत से कॉर्पोरेट जगत में हलचल तेज है. आइए जानते हैं उन्होंने ये कदम क्यों उठाया?

बेंगलुरु के जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय (CJ Roy) की अचानक हुई मौत ने पूरे कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट सेक्टर को गहरे सदमे में डाल दिया है. जानकारी के अनुसार, जब उनके दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी, उसी दौरान यह दुखद घटना हुई. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. बैलिस्टिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी जांच में शामिल किया गया है, ताकि किसी भी तरह की आशंका को पूरी तरह स्पष्ट किया जा सके.

सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

सीजे रॉय अपनी शानदार जीवनशैली और लग्जरी कारों के शौक के लिए खासे मशहूर थे. उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे महंगी कारों, खासकर बुगाटी वेरॉन के साथ नजर आते हैं. एक वीडियो में वे बेहद आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ दोस्तों से बात करते दिखते हैं. उनकी यह चमक-दमक भरी छवि देखकर किसी को अंदाजा नहीं था कि वे भीतर ही भीतर किसी गहरे तनाव से गुजर रहे होंगे. यही वजह है कि उनकी मौत ने आम लोगों से लेकर कारोबारी जगत तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

आयकर विभाग की छापेमारी…

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल से आई आयकर विभाग की टीम पिछले कुछ दिनों से सीजे रॉय से जुड़े कई ठिकानों पर जांच कर रही थी. घटना के वक्त भी अधिकारी उनके दफ्तर में मौजूद थे. पुलिस ने उस हथियार को जब्त कर लिया है, जिससे गोली चलने की बात सामने आ रही है, और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. बताया जा रहा है कि रॉय और उनका परिवार कई बिजनेस वेंचर्स से जुड़े थे और हाल के समय में कुछ कानूनी मामलों का भी सामना कर रहे थे. माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों ने उन पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया होगा, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

कैसे पाई सफलता

सीजे रॉय को सिर्फ एक सफल कारोबारी के रूप में ही नहीं, बल्कि युवाओं के रोल मॉडल के तौर पर भी देखा जाता था. वे कई मंचों पर अपनी संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा करते थे और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे. रियलिटी शोज, सेमिनार और सोशल मीडिया के जरिए वे लोगों से जुड़े रहते थे. करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले इस शख्स का इस तरह अचानक दुनिया से चले जाना कई सवाल खड़े करता है – खासतौर पर मानसिक दबाव, कॉर्पोरेट तनाव और कामयाबी की कीमत को लेकर. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि बाहरी सफलता के पीछे छिपी चुनौतियां कितनी गहरी हो सकती हैं.