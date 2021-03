सीजेआई (CJI) एसए बोबडे (SA Bobde) ने भारत के अगले मुख्‍य न्यायाधीश के लिए न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमण ( Justice NV Raman) के नाम की सिफारिश की है. दरअसल, एक माह बाद 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति बोबडे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. सीजेआई बोबडे के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं. जस्टिस रमण का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है. Also Read - Maharashtra: परमबीर सिंह की याचिका पर SC में सुनवाई आज, ठाकरे-देशमुख की हुई लंबी बातचीत

Chief Justice of India (CJI) SA Bobde (file photo) sends a letter to Central government recommending to appoint senior most Supreme Court Judge Justice NV Ramana as the next CJI.

CJI SA Bobde is due to retire on April 23.

