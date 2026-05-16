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'कॉकरोच' वाले बयान पर घिरे CJI सूर्यकांत, अब दी सफाई, जानें क्या है पूरा मामला

CJI सूर्यकांत के कॉकरोच बयान पर बढ़े विवाद के बाद उन्होंने सफाई दी है. जानिए उन्होंने ऐसा क्या कहा, जिससे बवाल मच गया और फिर CJI को सफाई देनी पड़ी.

Published date india.com Published: May 16, 2026 5:16 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
'कॉकरोच' वाले बयान पर घिरे CJI सूर्यकांत, अब दी सफाई, जानें क्या है पूरा मामला
जस्टिस सूर्यकांत ने उन लोगों पर टिप्पणी की, जो कथित तौर पर फर्जी डिग्री या गलत तरीकों से प्रतिष्ठित पेशों में जगह बना लेते हैं. (Photo from The Hindu)

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान काफी चर्चा में है. मामला तब चर्चा में आया, जब उनके बयान को सोशल मीडिया पर अलग तरीके से पेश किया गया. कई लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी मान लिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. हालांकि, बाद में CJI ने खुद सामने आकर साफ किया कि उनकी बात का मतलब युवाओं का अपमान करना नहीं था. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को अधूरा दिखाया गया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है?

आखिर क्या था पूरा मामला?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के पेशेवर आचरण से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी. इस दौरान अदालत ने उस वकील की कार्यशैली और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर नाराजगी जताई. इसी दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने उन लोगों पर टिप्पणी की, जो कथित तौर पर फर्जी डिग्री या गलत तरीकों से प्रतिष्ठित पेशों में जगह बना लेते हैं. अदालत का कहना था कि ऐसे लोग बाद में व्यवस्था और संस्थाओं पर हमला करने लगते हैं. इसी टिप्पणी के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए और उन्हें बेरोजगार युवाओं से जोड़कर देखा जाने लगा.

CJI ने सफाई में क्या कहा?

विवाद बढ़ने के बाद, CJI सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया. उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था. जो गलत साधनों का इस्तेमाल करके वकालत, मीडिया या अन्य पेशों में प्रवेश कर जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग व्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं और समाज में भ्रम फैलाते हैं. सीजेआई ने यह भी कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि उन्होंने देश के युवाओं को निशाना बनाया. उनके मुताबिक, युवाओं को लेकर उनके मन में हमेशा सम्मान और भरोसा रहा है.

युवाओं को बताया देश की ताकत

सीजेआई ने यह भी कहा कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है. उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग आने वाले समय में विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है. जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने वाले युवा देश को नई दिशा दे रहे हैं. उन्होंने यह भी माना कि युवाओं के मन में न्यायपालिका और संविधान के प्रति सम्मान है और यही भरोसा लोकतंत्र को मजबूत बनाता है. सीजेआई ने कहा कि वे खुद भी युवाओं से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें देश के भविष्य का मजबूत स्तंभ मानते हैं.

सोशल मीडिया पर जारी है बहस

इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग सीजेआई की सफाई को सही मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए. वहीं कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत में मौखिक टिप्पणियों को कई बार संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है. हालांकि, सीजेआई की सफाई के बाद यह साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वे पेशेवर व्यवस्था में गलत तरीकों से घुसपैठ करने वालों की आलोचना कर रहे थे.

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About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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