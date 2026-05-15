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बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे, सिस्टम पर करते हैं हमला... आखिर किसपर भड़के CJI सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं. अपने कार्यकाल के दौरान वे संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे.

Published date india.com Updated: May 15, 2026 6:49 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे, सिस्टम पर करते हैं हमला... आखिर किसपर भड़के CJI सूर्यकांत
CJI के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है. (PTI)

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी. CJI ने कहा, “कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं.” आइए जानते हैं आखिर CJI ने ऐसी बात क्यों कही? क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?
CJI और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने शुक्रवार को एक वकील की याचिका पर सुनवाई की. याचिका में वकील ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने मांग की थी. बेंच ने इसी बात पर वकील को फटकार लगा दी.

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CJI ने क्या कहा?
वकील को फटकार लगाते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा- “समाज में पहले से ही पैरासाइट (परजीवी) हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं. दुनिया में हर कोई सीनियर बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन आप इसके हकदार नहीं हैं. अगर आपको दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बना भी दिया, तो सुप्रीम कोर्ट आपके व्यवहार को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देगा.”

हासिल नहीं किया जाता सीनियर एडवोकेट का दर्जा
इस दौरान CJI ने वकील पर भड़कते हुए पूछा, “क्या आपके पास कोई और मुकदमा नहीं है? क्या यह किसी सीनियर एडवोकेट बनने की चाह रखने वाले का सही व्यवहार है? सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाता है, इसे खुद से हासिल करने की कोशिश नहीं की जाती.”

वकीलों की डिग्री की होनी चाहिए CBI जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम CBI से कई वकीलों की डिग्री की जांच कराने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिग्री की सत्यता पर गंभीर सवाल हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए.”

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याचिकाकर्ता ने मांगी माफी
सुनवाई के आखिर में याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट से माफी मांगी. उन्होंने कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की परमिशन मांगी. कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी.

नवंबर 2025 में CJI बने थे जस्टिस सू्र्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में यह शपथ दिलाई. वे 9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे.

जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की 20 साल की सेवा में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए. पेगासस जासूसी मामले में वे उस बेंच का हिस्सा रहे, जिसने साइबर एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई.

बिहार SIR मामले की सुनवाई भी की
जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में SIR से जुड़े मामले की सुनवाई भी की है. चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डीटेल सार्वजनिक की जाए.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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