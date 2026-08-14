'ये मेरे और छात्रों के बीच की बात...' NALSAR मामले में CJI सूर्यकांत ने बार काउंसिल को लगाई फटकार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने आज शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है. ये मामला NALSAR यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं मुख्य न्यायधीश ने इस मामले में क्या कहा है...

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BCI के फैसले पर सीजेआई ने जताई नाराजगी (Image: IANS)

हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कुछ समय पहले इन छात्रों के वकालत के लिए एनरोलमेंट पर रोक लगाने का फैसला लिया था. इस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने BCI के कदम पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने BCI को नोटिस जारी किया और साफ कहा कि छात्रों के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

CJI बोले- छात्रों को विरोध का पूरा अधिकार

सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है. उन्होंने BCI के इस कदम को गैर-जरूरी बताया. CJI ने कहा कि छात्रों ने उन्हें एक पत्र लिखा था और यह उनके तथा छात्रों के बीच का संवाद था. इसमें BCI का दखल देना जरूरी नहीं था. जस्टिस सूर्यकांत ने अपने छात्र जीवन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह खुद छात्र गतिविधियों और आंदोलनों में शामिल रहे हैं. उनके मुताबिक युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की आजादी मिलनी चाहिए.

आखिर NALSAR छात्रों और BCI के बीच विवाद क्या था?

पूरा विवाद 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI की कुछ मौखिक टिप्पणियों से NALSAR के छात्र सहमत नहीं थे. इसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक पत्र लिखा. इसमें उन्होंने CJI को यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुलाने का अनुरोध किया था. छात्रों के इस कदम के बाद BCI ने मामले में दखल दिया और NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट को रोकने का निर्देश दिया था.

दबाव बढ़ने के बाद BCI ने वापस लिया आदेश

BCI के इस फैसले के बाद मामले को लेकर काफी सवाल उठे. BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की अगुवाई में राज्यों की बार काउंसिल को NALSAR के 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट रोकने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, बाद में बढ़ते दबाव के बीच BCI ने अपना यह आदेश वापस ले लिया. इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास और संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी BCI के फैसले की आलोचना की थी. सौरव दास ने सोशल मीडिया पर कहा था कि असहमति जताने के लिए छात्रों को सजा नहीं दी जा सकती.

क्यों अहम है सुप्रीम कोर्ट का यह रुख?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख छात्रों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है. CJI सूर्यकांत ने साफ किया कि शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखना छात्रों का अधिकार है. किसी छात्र की असहमति को उसके करियर पर असर डालने वाले कदम से जोड़ना सही नहीं है. NALSAR मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह बात सामने आती है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों और संस्थानों के बीच बातचीत और असहमति की जगह होनी चाहिए. छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय बातचीत से रास्ता निकालना ज्यादा बेहतर है.