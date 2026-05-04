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'खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझते...', रजिस्ट्री पर फूटा CJI सूर्यकांत का गुस्सा, क्यों लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर भड़क गए. जानें वह किस कारण रजिस्ट्री पर गुस्सा हुए?

Published date india.com Published: May 4, 2026 3:13 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
'खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझते...', रजिस्ट्री पर फूटा CJI सूर्यकांत का गुस्सा, क्यों लगाई फटकार

सोमवार (4 मई, 2026) को एक सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत गुस्से में नजर आए. आयुषी मित्तल केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज पर नाराजगी जताई. कोर्ट में ही CJI सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री का काम बहुत खराब चल रहा है और यहां बैठा हर व्यक्ति खुद को ‘सुपर चीफ जस्टिस’ समझने लगा है. उनकी यह टिप्पणी न केवल तीखी थी, बल्कि सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठाती है.

ED को नोटिस नहीं भेजने पर नाराज हुए

जस्टिस सूर्यकांत ने पर इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अब तक नोटिस क्यों जारी नहीं हुआ. उन्होंने पूछा कि क्या पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था, जिसमें ED को शामिल करने की बात कही गई हो. CJI ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया कि मार्च 2026 के आदेश का सही विश्लेषण किया जाए और यह जांच हो कि उसे नोटिस जारी करने के रूप में क्यों नहीं माना गया. साथ ही उन्होंने कहा कि ED को तुरंत नोटिस भेजा जाए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह सब आयुषी मित्तल उर्फ आयुषी अग्रवाल की जमानत याचिका से जुड़ा है. इन पर करीब 37,000 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में शामिल होने का आरोप है. इस केस की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्य बागची के साथ CJI की बेंच कर रही थी. कोर्ट ने पहले 23 मार्च को दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उस समय ED को भी इस मामले में पक्ष बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन रजिस्ट्री ने इसे सही तरीके से लागू नहीं किया.

राजस्थान सरकार vs बचाव पक्ष

इस मामले में राजस्थान सरकार भी शामिल है और उसके वकील के अनुरोध पर ED को शामिल किया गया था. वहीं, बचाव पक्ष का कहना है कि निवेशकों का काफी पैसा लौटाया जा चुका है और कुछ राशि अभी भी बैंक खातों में है, जिसे ED ने फ्रीज कर रखा है. हालांकि, अदालत का ध्यान इस बात पर है कि सभी वित्तीय और संपत्ति से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सामने आए.

जमानत पर फैसला टला, जांच के आदेश

बेंच ने साफ कर दिया कि जब तक याचिकाकर्ता और उनके परिवार से जुड़ी सभी चल-अचल संपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया जाता, तब तक जमानत याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें परिवार के हर सदस्य की संपत्ति का ब्योरा शामिल हो. साथ ही, रजिस्ट्री की इस चूक की जांच रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को सौंप दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई मई में हो सकती है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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