साइबर अपराधियों पर CJI की सख्त टिप्पणी, जमानत याचिका खारिज; कहा- परजीवी जैसे होते हैं

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साइबर धोखाधड़ी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं. कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और अपराधियों को गलत संदेश न मिले.
कानूनी वेबसाइट लाइव लॉ के एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने साइबर अपराधियों को “परजीवी” जैसा बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग दूसरों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं. अदालत ने कहा कि साइबर ठगी करने वाले लोग आम नागरिकों की बचत और जीवनभर की जमा पूंजी तक हड़प लेते हैं. इसलिए इनके प्रति नरमी दिखाना सही नहीं होगा. कोर्ट ने माना कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध अब किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है. कई आरोपी एक राज्य में अपराध करते हैं और फिर दूसरे राज्यों में जाकर अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं. इससे जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. अदालत ने कहा कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था की जरूरत है.
हाल के महीनों में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आए हैं. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लिया था. बताया गया कि अंबाला के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अदालत को पत्र लिखकर अपनी आपबीती बताई थी. उन्होंने बताया था कि साइबर ठगी में उनकी जीवनभर की जमा पूंजी चली गई. इस घटना के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी साइबर अपराध रोकने के लिए कई अहम निर्देश दे चुका है. अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को डिजिटल ठगी के मामलों में कार्रवाई करने की छूट दी थी. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भी ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया था. कोर्ट का मानना है कि साइबर अपराध के खिलाफ सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि सभी एजेंसियों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा. इसी वजह से अदालत लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है.
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