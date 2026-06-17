साइबर अपराधियों पर CJI की सख्त टिप्पणी, जमानत याचिका खारिज; कहा- परजीवी जैसे होते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि साइबर अपराधी समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 17, 2026, 10:38 PM IST
cji suryakant
साइबर अपराधियों को CJI ने कहा परजीवी
  • सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी आरोपी की जमानत याचिका खारिज की.
  • CJI सूर्यकांत बोले, साइबर अपराधी परजीवी जैसे समाज को नुकसान पहुंचाते.
  • कोर्ट ने कहा, साइबर ठगी मामलों में नरमी बिल्कुल नहीं.
  • कई राज्यों में फैला साइबर अपराध, जांच एजेंसियों के सामने चुनौती.
  • डिजिटल ठगी रोकने को सरकारों, एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए.

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साइबर धोखाधड़ी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं. कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और अपराधियों को गलत संदेश न मिले.

CJI सूर्यकांत ने की कड़ी टिप्पणी

कानूनी वेबसाइट लाइव लॉ के एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने साइबर अपराधियों को “परजीवी” जैसा बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग दूसरों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं. अदालत ने कहा कि साइबर ठगी करने वाले लोग आम नागरिकों की बचत और जीवनभर की जमा पूंजी तक हड़प लेते हैं. इसलिए इनके प्रति नरमी दिखाना सही नहीं होगा. कोर्ट ने माना कि ऐसे अपराधियों को जेल में रखना समाज के हित में है.

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देशभर में फैला है साइबर अपराध का जाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध अब किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है. कई आरोपी एक राज्य में अपराध करते हैं और फिर दूसरे राज्यों में जाकर अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं. इससे जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. अदालत ने कहा कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था की जरूरत है.

ऑनलाइन ठगी पर पहले भी दिखा चुका है कोर्ट सख्त रुख

हाल के महीनों में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आए हैं. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लिया था. बताया गया कि अंबाला के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अदालत को पत्र लिखकर अपनी आपबीती बताई थी. उन्होंने बताया था कि साइबर ठगी में उनकी जीवनभर की जमा पूंजी चली गई. इस घटना के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.

सरकारों को दिए गए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी साइबर अपराध रोकने के लिए कई अहम निर्देश दे चुका है. अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को डिजिटल ठगी के मामलों में कार्रवाई करने की छूट दी थी. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भी ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया था. कोर्ट का मानना है कि साइबर अपराध के खिलाफ सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि सभी एजेंसियों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा. इसी वजह से अदालत लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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