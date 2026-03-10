Hindi India Hindi

Cji Suryakant Suprised Seeing Pil Subject Matter Courtroom English Exam Supreme Court Main Aaj Kya Hua

'सच-सच बताओ कहां से लिखवाये ऐसी इंग्लिश नहीं तो...', चार जैकेट देकर लिखवाया PIL, याचिका पढ़कर चकरा गए CJI

Supreme Court bizarre tax hearing: सुप्रीम कोर्ट में एक छोटा व्यापारी टैक्स छूट मांग के लिए भारी भरकम शब्दों वाला पीआईएल लेकर पहुंच गया. टैक्स रियायतों के लिए उसने जो पैरवी लिखी थी, उसे लेकर सीजेआई सूर्यकांत को डाउट हुआ. आइये जानते हैं कि सीजेआई ने क्यों शख्स से कोर्टरूम में अंग्रेजी की एग्जाम लेने की चेतावनी दी.

AI से भारी भरकम अंग्रेजी में याचिका लिखवा टाइपिस्ट को पूरी फीस दे आया शख्स, CJI के सामने ऐसे खुली पोल

देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में अक्सर गंभीर कानूनी मसलों पर बहस होती है, लेकिन कभी-कभी यहां ऐसी याचिकाएं भी पहुंच जाती हैं जो गंभीर माहौल को भी हास्यास्पद बना देती हैं. अभी कुछ ही दिन पहले प्याज-लहसुन के गुणों की जांच वाली याचिका चर्चा में थी, और अब एक नया मामला सामने आया है जिसने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को भी चकरा दिया है. यह मामला न केवल एक अजीबोगरीब मांग से जुड़ा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे अधूरी जानकारी और एआई (AI) का गलत इस्तेमाल इंसान को खुद सजा के कगार पर पहुंचा देता है.

याचिका देख CJI चकराए

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक जैकेट बेचने वाला छोटा व्यापारी टैक्स में छूट की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुनवाई के दौरान जब बेंच ने याचिका पढ़ी, तो उसमें कॉर्पोरेट डोनर्स को फिडुशियरी रिस्क (Fiduciary Risk) जैसे भारी-भरकम कानूनी शब्द लिखे हुए थे. सीजेआई सूर्यकांत ने जब याचिकाकर्ता से इन शब्दों का अर्थ पूछा, तो वह थोड़ा नर्वस होने लगा. कोर्ट को यह समझते देर नहीं लगी कि यह किसी साधारण व्यापारी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती.

कोर्टरूम में ही देना पड़ेगा इंग्लिश का एग्जाम

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने जब याचिकाकर्ता की पढ़ाई के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह लुधियाना के सनातन धर्म स्कूल से 12वीं पास है. इस पर सीजेआई ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं यहीं कोर्ट में तुम्हारी अंग्रेजी की परीक्षा लूंगा… अगर तुम इसमें 30 नंबर ले आए, तभी मैं इस याचिका पर विचार करूंगा. याचिकाकर्ता ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की हामी तो भरी, लेकिन जब कोर्ट ने कड़ी जांच और भारी जुर्माने की चेतावनी दी, तो सच्चाई कबूल लिया.

4 जैकेट दे लिखावाया याचिका

जब कोर्ट ने सख्ती से पूछा कि आखिर यह याचिका लिखी किसने है, तो याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने एआई (AI) टूल्स की मदद ली थी. इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि याचिका टाइप करवाने के बदले उसने टाइपिस्ट को पैसे देने के साथ-साथ 4 जैकेट भी गिफ्ट किए थे. याचिकाकर्ता के अनुसार, टाइपिस्ट ने प्रति घंटा 1000 रुपये चार्ज किए थे. सीजेआई यह सुनकर दंग रह गए कि सुप्रीम कोर्ट के ही किसी टाइपिस्ट ने एआई की मदद से ऐसी बेतुकी याचिका तैयार कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से आधारहीन और समय की बर्बादी बताया. कोर्ट ने कहा कि याचिका के सुर और उसमें उठाए गए कथित संवैधानिक सवाल किसी छोटे व्यापारी के नहीं हो सकते. बेंच ने याचिकाकर्ता को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जाओ कुछ और स्वेटर बनाकर बेचो, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो भारी जुर्माना (Cost) देना पड़ जाएगा. अदालत ने भविष्य में ऐसी अस्पष्ट याचिकाएं दायर न करने की हिदायत देते हुए मामला बंद कर दिया.

