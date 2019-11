नई दिल्‍ली: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अयोध्‍या मामले में फैसला देने से यूपी के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आज शुक्रवार को दोपहर बाद मीटिंग करेंगे. सीजेआई यूपी के मुख्‍य सचिव और डीजीपी से लगभग अपने चेम्‍बर में मिलेंगे. सूत्रों ने कहा कि सीजेआई अयोध्‍या पर फैसले से पहले राज्‍य की कानूनी व्‍यवस्‍था और इसके पालन के लिए जरूरी बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं.

सूत्रों ने बताया कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में अगले हफ्ते फैसला आने के मद्देनजर यह बैठक होगी. प्रधान न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओम प्रकाश सिंह से बात की है और वह अपने चैंबर में उनसे मुलाकात करेंगे.

Chief Justice of India to meet Uttar Pradesh Chief Secretary, Director General of Police & other senior police officials today over preparedness ahead of probable Ayodhya verdict.

— ANI (@ANI) November 8, 2019