क्या खत्म होगा छात्रों का कानूनी संकट? CJP का बड़ा दावा- सरकार FIR वापस लेने को तैयार

NEET पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन भले ही फिलहाल थम गया हो, लेकिन इससे जुड़े कानूनी मामलों पर अब भी चर्चाओं जारी हैं. इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. पार्टी के अनुसार सरकार ने ऐसे मसौदे साझा किए हैं जिनमें छात्रों और आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और भविष्य में किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन शामिल है.
यह दावा ऐसे समय आया है जब कुछ घंटे पहले ही CJP ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि 25 जुलाई को हुए समझौते की शर्तों को लिखित रूप में जारी नहीं किया गया तो देशभर में आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा. पार्टी का कहना था कि मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है और सभी वादों को आधिकारिक आदेश के रूप में जारी किया जाना चाहिए.
CJP प्रवक्ता सौरव दास के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद सरकार के प्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं के बीच करीब तीन घंटे तक बातचीत हुई. इस दौरान बिहार और असम से जुड़े ऐसे मसौदे साझा किए गए जिनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने, गिरफ्तार लोगों की रिहाई और आगे किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का उल्लेख है. पार्टी का दावा है कि केंद्र और अन्य भाजपा तथा एनडीए शासित राज्यों की ओर से भी इसी तरह के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे.
इससे पहले CJP और राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि समझौते के बावजूद कुछ स्थानों पर छात्रों और स्वयंसेवकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही. पार्टी का कहना था कि कई कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखी जा रही है और कुछ मामलों में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है. इसी कारण लिखित आदेश की मांग को आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त बताया गया.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से आंदोलन की कई प्रमुख मांगें स्वीकार किए जाने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने अपना देशव्यापी आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी. इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के जंतर-मंतर से हुई थी और बाद में यह कई राज्यों तक फैल गया. आंदोलन के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी मांगें लगातार उठाई गईं.
20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद कई FIR दर्ज हुई थीं. इसके बाद पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी मामलों को लेकर लगातार विवाद बना रहा. अब यदि सरकार वास्तव में लिखित आदेश जारी करती है, तो इससे आंदोलन से जुड़े हजारों छात्रों और कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है.
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना सार्वजनिक नहीं की गई है. ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें जल्द औपचारिक आदेश जारी करती हैं या नहीं. यही तय करेगा कि यह विवाद पूरी तरह समाप्त होगा या आंदोलन का नया दौर देखने को मिलेगा.
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