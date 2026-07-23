'देखकर दुख हुआ...', छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले मुरली मनोहर, महिलाओं पर बल प्रयोग पर उठाए सवाल

जंतर-मंतर पर जारी CJP छात्र आंदोलन के बीच डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है. जानिए छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर उन्होंने क्या कहा.

Written by: Gargi Santosh Edited by: Gargi Santosh
Published: July 23, 2026, 7:21 PM IST
'देखकर दुख हुआ...', छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले मुरली मनोहर, महिलाओं पर बल प्रयोग पर उठाए सवाल
जंतर-मंतर पर इलाके में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं. (Photo from IANS)
  • छात्रों के प्रदर्शन में बल प्रयोग को डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने पीड़ादायक बताया
  • दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है
  • कनॉट प्लेस में एहतियात के तौर पर दुकानों, दफ्तरों और रेस्तरां को बंद रखा गया
  • पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है. प्रदर्शन स्थल के आसपास लगातार निगरानी की जा रही है

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और उनकी चिंताएं पूरी तरह वास्तविक हैं.

जोशी बोले- बल प्रयोग लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ हल किया जाना चाहिए. मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पूरे मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बलपूर्वक निपटाने की बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालेगी. उन्होंने छात्राओं और महिलाओं पर हुए बल प्रयोग को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं देतीं. मनोहर जोशी का कहना है कि अगर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विकसित भारत का सपना भी कमजोर पड़ सकता है.

और पढ़ें: अचानक राहुल गांधी के घर क्यों जुटने लगे विपक्षी सांसद? BJP बोली- ये अलग ड्रामेबाजी!

CJP प्रदर्शन के चलते कनॉट प्लेस में बढ़ाई गई सुरक्षा

उधर, CJP के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के निर्देशों के बाद, आज कनॉट प्लेस स्थित दुकानों, दफ्तरों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद रखा गया. हालांकि, एडवाइजरी में किसी खतरे का जिक्र नहीं था, लेकिन साफ-साफ कहा गया कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लिया गया है.

20 जुलाई की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट

बता दें 20 जुलाई को संसद मार्च (Chalo Sansad) के दौरान हुई झड़प और हिंसा के बाद पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचना चाहती है. फिलहाल, हालात सामान्य हैं, लेकिन जंतर-मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पूरे इलाके में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.