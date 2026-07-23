'देखकर दुख हुआ...', छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले मुरली मनोहर, महिलाओं पर बल प्रयोग पर उठाए सवाल

जंतर-मंतर पर जारी CJP छात्र आंदोलन के बीच डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है. जानिए छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर उन्होंने क्या कहा.

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जंतर-मंतर पर इलाके में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं. (Photo from IANS)

छात्रों के प्रदर्शन में बल प्रयोग को डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने पीड़ादायक बताया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है

कनॉट प्लेस में एहतियात के तौर पर दुकानों, दफ्तरों और रेस्तरां को बंद रखा गया

पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है. प्रदर्शन स्थल के आसपास लगातार निगरानी की जा रही है

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और उनकी चिंताएं पूरी तरह वास्तविक हैं.

जोशी बोले- बल प्रयोग लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ हल किया जाना चाहिए. मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पूरे मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बलपूर्वक निपटाने की बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालेगी. उन्होंने छात्राओं और महिलाओं पर हुए बल प्रयोग को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं देतीं. मनोहर जोशी का कहना है कि अगर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विकसित भारत का सपना भी कमजोर पड़ सकता है.

CJP प्रदर्शन के चलते कनॉट प्लेस में बढ़ाई गई सुरक्षा

उधर, CJP के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के निर्देशों के बाद, आज कनॉट प्लेस स्थित दुकानों, दफ्तरों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद रखा गया. हालांकि, एडवाइजरी में किसी खतरे का जिक्र नहीं था, लेकिन साफ-साफ कहा गया कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लिया गया है.

It is painful to see young students from different parts of the country assembled for days on the streets of New Delhi. Their anxieties and concerns regarding the examination system are genuine and must be handled with empathy and a desire to find a lasting solution. I fervently… — Dr. Murli Manohar Joshi (@DrMurliManohar_) July 23, 2026

20 जुलाई की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट

बता दें 20 जुलाई को संसद मार्च (Chalo Sansad) के दौरान हुई झड़प और हिंसा के बाद पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचना चाहती है. फिलहाल, हालात सामान्य हैं, लेकिन जंतर-मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पूरे इलाके में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.