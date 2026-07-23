'देखकर दुख हुआ...', छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले मुरली मनोहर, महिलाओं पर बल प्रयोग पर उठाए सवाल

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और उनकी चिंताएं पूरी तरह वास्तविक हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ हल किया जाना चाहिए. मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पूरे मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बलपूर्वक निपटाने की बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालेगी. उन्होंने छात्राओं और महिलाओं पर हुए बल प्रयोग को बेहद पीड़ादायक बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं देतीं. मनोहर जोशी का कहना है कि अगर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो विकसित भारत का सपना भी कमजोर पड़ सकता है.
उधर, CJP के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के निर्देशों के बाद, आज कनॉट प्लेस स्थित दुकानों, दफ्तरों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद रखा गया. हालांकि, एडवाइजरी में किसी खतरे का जिक्र नहीं था, लेकिन साफ-साफ कहा गया कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लिया गया है.
It is painful to see young students from different parts of the country assembled for days on the streets of New Delhi. Their anxieties and concerns regarding the examination system are genuine and must be handled with empathy and a desire to find a lasting solution. I fervently…
— Dr. Murli Manohar Joshi (@DrMurliManohar_) July 23, 2026
बता दें 20 जुलाई को संसद मार्च (Chalo Sansad) के दौरान हुई झड़प और हिंसा के बाद पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचना चाहती है. फिलहाल, हालात सामान्य हैं, लेकिन जंतर-मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पूरे इलाके में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.
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