CJP Parliament March July 20: मार्च से पहले रात में कैसा माहौल, दीपके को सता रहा कौन-सा डर?

CJP Parliament March July 20: संसद मार्ग पर एसबीआई बिल्डिंग के पास पुलिस की और निजी बसें खड़ी नजर आईं. पुलिस वाले लाठियों के साथ खड़े थे और लोगों की भीड़ बढ़ रही थी.

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दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी. (photo credit, IANS)

CJP Parliament March July 20: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च से पहले रविवार की रात धरनास्थल जंतर-मंतर पर पुलिस की काफी तैनाती हो गई. संसद मार्ग पर एसबीआई बिल्डिंग के पास सड़क के दोनों ओर पुलिस की और निजी बसें खड़ी नजर आईं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस वाले लाठियों के साथ खड़े थे और लोगों की भीड़ बढ़ रही थी. CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रात भर जागकर पहरा देने का आह्वान किया. उन्होंने चिंता जाहिर की कि सरकार जबरन यह प्रदर्शन खत्म करा सकती है.

क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ के बीच, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने घोषणा की कि अगर राजनीतिक नेता सफदरजंग अस्पताल में उनसे मिलते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा, तो वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे.

20 हजार लोगों की मौजूदगी का दावा

सोमवार को संसद तक होने वाले मार्च की तैयारियां तेज़ होने के साथ ही, जंतर-मंतर पर CJP के विरोध स्थल पर लोगों का आना-जाना दिन भर जारी रहा. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि तय कार्यक्रम के अनुसार लोगों के जुटने से पहले ही लगभग 20,000 लोग “जंतर-मंतर और उसके आसपास” मौजूद हैं.

‘X’ पर एक पोस्ट में दास ने कहा, जंतर-मंतर और उसके आसपास 20,000 लोग मौजूद हैं, और अभी 20 जुलाई भी नहीं आई है. धर्मेंद्र प्रधान अब आपके हिसाब-किताब का दिन आ गया है. इस विरोध प्रदर्शन को कई राजनीतिक नेताओं और मशहूर हस्तियों का भी समर्थन मिला. अभिनेत्री शबाना आज़मी और अभिनेता प्रकाश राज जंतर-मंतर पहुंचे. उन्होंने आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीआई (M) नेता वृंदा करात और आप नेताओं मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और गोपाल राय के साथ हिस्सा लिया. भारद्वाज ने कहा, 20 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन होगा। केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ेगा.

CJP के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जिनमें विरोध स्थल समर्थकों से भरा हुआ दिख रहा था। उन्होंने दावा किया कि सोमवार को होने वाले जमावड़े के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग आने लगे हैं.

समर्थकों को वीडियो मैसेज के ज़रिए संबोधित करते हुए, दीपके ने उनसे रात भर जंतर-मंतर पर ही रहने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि संसद मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी है. मैं सभी से नियमों और गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध करता हूं.