इस्तीफा, मुआवजा और नो FIR... सरकार ने मानी CJP की सभी मांगें, जंतर-मंतर पर धरना खत्म

कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्र आंदोलन खत्म कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने इसका ऐलान किया. सौरभ दास ने कहा कि जंतर-मंतर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाएं.

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन तुरंत प्रभाव से खत्म करने का ऐलान कर दिया है. CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने शनिवार (25 जुलाई) को सरकार के साथ अपनी 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद यह ऐलान किया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत हुई. इसके बाद ज्वॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP ने छात्रों का धरना खत्म करने का फैसला लिया गया है.

CJP और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत में सभी तीनों मांगों पर सहमति बन गई है. CJP और सरकार के बीच पहली मुलाकात 20 जुलाई को, दूसरी 24 जुलाई को और तीसरी बैठक 25 जुलाई को हुई.

CJP ने बताया कौन-कौन सी मांगें सरकार ने मानी

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा- “पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई. हमारी 3 मांगें थी. पहली- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. दूसरी- प्रदर्शनकारियों पर हुए केस वापस लिए जाए और भविष्य में कोई एक्शन न लिया जाए. तीसरा- पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले. सरकार ने ये तीनों मांगें मान ली हैं. मंगलवार (28 जुलाई) तक हमें लिखित में मांगें मानने का प्रूफ भी मिल जाएगा.”

CJP के प्रमुख प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. हमारी पहली मांग पूरी हो गई है. दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR हटाने की थी, जिसे भी सरकार ने मान लिया है. 15-20 केस दर्ज हुए हैं, उनकी कॉपी सरकार हमारे साथ शेयर करेगी. ये कॉपी तीन-चार दिन में मिल जाएगी. भविष्य में CJP की टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. दिल्ली समेत देश में कहीं भी हुए FIR रद्द किए जाएंगे. सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को भी मुआवजा देने के लिए सरकार प्रोसेस शुरू करेगी.”

#WATCH | Delhi: After talks with the government, Cockroach Janta Party’s National Spokesperson Ashutosh Ranka says, “We held three rounds of discussions with the government delegation. Our protest at Jantar Mantar, which was going on for several days, had three main demands:… pic.twitter.com/erlp8eXgBz — ANI (@ANI) July 25, 2026

एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए 5 प्वॉइंट का रखा प्रपोजल

सौरव दास ने बताया, “CJP ने सरकार के सामने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म के लिए 5 प्वॉइंट का प्रस्ताव रखा है. शिक्षा सुधार पर चर्चा के लिए 4 हफ्ते बाद फिर बैठक होगी.”

नड्डा ने कहा- प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन खत्म करें

इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा, “आज सौरव के साथ हमारी तीसरी बैठक हुई. उन्होंने 5 प्वॉइंट दिए और उनकी मांगों पर चर्चा हुई. सबसे पहली मांग थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है. 5 प्वॉइंट के प्रस्ताव पर हमारा कहना है कि परीक्षा सुधार के लिए चिंतन करेंगे और फिर इन्हें इसकी जानकारी देंगे.”

नड्डा ने कहा, “सरकार ने मांगों को मान लिया है. मेरा निवेदन है कि प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन खत्म करें.”

इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि हम तुरंत प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हैं. आगे की जानकारी बाद में देंगे.”

CJP ने कहा- बच्चों के लिए थी ये लड़ाई

इस दौरान CJP ने छात्र आंदोलन में विपक्ष के साथ और उनके रोल पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया. सौरव दास ने कहा, “हम लोग क्रेडिट के लिए नहीं लड़ रहे थे. हमारी लड़ाई बच्चों के लिए थी. राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया है. जिन पार्टियों ने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ी. उनका स्वागत है. युवाओं को जगाने में CJP का रोल रहा है.”