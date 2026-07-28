'पुलिस ने परेशान किया तो...', छात्रों के समर्थन में फिर एक्टिव हुई CJP, अभिजीत दीपके बोले- आंदोलन करेंगे

CJP ने छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए सरकार को चेतावनी दी अभिजीत द

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CJP ने छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए सरकार को चेतावनी दी

अभिजीत दीपके बोले- पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे

CJP ने दावा किया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी लंबी लड़ाई बाकी है

छात्रों को कानूनी मदद देने के लिए नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी.

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने एक बार फिर सरकार और पुलिस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को परेशान करने और पुलिस कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, तो वह जल्द एक बड़ा और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करेंगे.