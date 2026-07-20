CJP ने जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उठाई 3 मांग, जानें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा और क्या-क्या चाहते हैं प्रदर्शकारी

CJP New Demand: कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों और नड्डा के बीच मुलाकात में 3 मांग उठाई गई है, जिसमें सोनम वांगचुक को तुरंत रिहाई की भी मांग शामिल है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 20, 2026, 4:23 PM IST
CJP ने जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उठाई 3 मांग, जानें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा और क्या-क्या चाहते हैं प्रदर्शकारी
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शकारियों पर बल प्रयोग नहीं किया गया है. (photo credit, IANS)

  • कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों और नड्डा के बीच मुलाकात
  • जेपी नड्डा से अपने घर पर दस मिनट के लिए मिले
  • इस दौरान सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के सामने 3 मांगे रखीं
  • जान गंवाने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजे की मांग

CJP New Demand: सरकार के संपर्क करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके घर पर मिले. यह मुलाकात करीब 10 मिनट चली. इस मुलाकात के दौरान CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने जेपी नड्डा के सामने तीन मांगें रखीं.

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क्या हैं सीजेपी की तीन मांगें

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री के सामने अपनी तीन मांगें रखीं. सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, और आत्महत्या करने वाले सभी NEET उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा.

सोनम वांगचुक की अपील

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की है.

जंतर मंतर से हटाए गए प्रदर्शनकारी

इस मुलाकात के कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस के जवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शकारियों के स्टेज पर कब्जा कर लिया है. जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है.

पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग

जंतर-मंतर पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हल्का बल प्रयोग किया. यह तब हुआ जब आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का काफिला जंतर मंतर पहुंचा था. कथित रूप से इसके बाद बेकाबू हो गई. साथ ही, कुछ लोगों ने पत्थरबाज़ी भी की.

क्या बोली दिल्ली पुलिस

PTI समाचार एजेंसी के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस सचिन शर्मा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान ने अब तक प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं किया है. जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि विरोध स्थल पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है.

अनशन खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक की शर्तें

सफदरजंग अस्पताल से हाथ से लिखे एक नोट में, एक्टिविस्ट वांगचुक ने शर्तें बताईं जिनके तहत वह अपना अनशन खत्म करेंगे. वांगचुक ने लिखा, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म करूंगा, अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों – जैसे पेपर लीक वगैरह की ज़िम्मेदारी ले” या “अगर CJP का नेतृत्व संसद तक पहुंचे, जहा माननीय सांसद और विभिन्न पार्टियों के नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती है, तो सांसद अस्पताल आकर ये भरोसा दिला सकते हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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