EnglishHindi

CJP प्रवक्ता सौरव दास के घर में घुस आए यूट्यूबर्स, परिवार की सुरक्षा खतरे में, पुलिस तक पहुंचा मामला

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया है कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों ने उनके घर में घुसकर वीडियो बनाए. उन्होंने इसे प्राइवेसी और परिवार की सुरक्षा पर गंभीर हमला बताया. सौरव ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अवैध प्रवेश, धमकी और साजिश समेत कई धाराओं में कार्रवाई की मांग की है. मामले पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने भी प्रतिक्रिया दी है.

Written by: Farha Fatima
Published: August 6, 2026, 1:58 PM IST
जानिए सौरव दास ने क्या कहा.. (image: file)
जानिए सौरव दास ने क्या कहा.. (image: file)
  • CJP प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि कुछ यूट्यूबर्स उनके घर में घुसकर वीडियो बनाकर प्रसारित कर गए.
  • उन्होंने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन और परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया.
  • दास ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर अवैध प्रवेश, धमकी और साजिश की धाराओं में कार्रवाई की मांग की.
  • मामले पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने संसद में मुद्दा उठाने की बात कही, जबकि दास ने कहा कि वे किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे.

Cockroach Janta Party (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार (5 अगस्त 2026) को आरोप लगाया कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों ने उनके घर में घुसकर अंदर की विजुअल्स प्रसारित कीं. उन्होंने इसे अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन और परिवार के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बताया. indianexpress.com की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्स पर पोस्ट में दास ने लिखा: कुछ YouTubers और मीडिया चैनलों ने मेरे घर में घुसकर अंदर से घर दिखाया. यह न सिर्फ़ मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा का गंभीर ख़तरा भी है. अगर इसके कारण असामाजिक तत्व मेरे घर पर मुझ पर हमला करते हैं, तो इसके लिए सीधे तौर पर वे YouTubers और उन्हें कंट्रोल करने वाले लोग ज़िम्मेदार होंगे जो यह सब करवा रहे हैं!”

दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज

बाद में अपडेट में दास ने बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में घर में अवैध रूप से प्रवेश किया. उन्होंने क्रिमिनल हाउस-ट्रेसपास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिफेमेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाने की मांग की. उन्होंने कहा, “डराने-धमकाने की ऐसी हरकतें न तो मुझे चुप करा पाएंगी और न ही मुझे झुका पाएंगी. जब सही समय आएगा, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.”

और पढ़ें: 'अब तक नहीं मिली लिखित गारंटी', CJP प्रवक्ता सौरव दास बोले- सरकार ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया और....

इस घटना के संदर्भ में ‘द पैम्फलेट’ नाम के अकाउंट ने भी पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि दास के मकान मालिक आनंद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और दिल्ली के जीके-1 में उनके पॉश घर का किराया 12 लाख रुपये है. उन्होंने ‘हाउस टूर’ का जिक्र किया. indianexpress.com के मुताबिक, दास के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि वे इसे संसद (राज्यसभा) में ASAP उठा रहे हैं.

इसके अलावा नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि सरकार को जवाबदेह ठहराने की किसी भी कोशिश का सीजेपी समर्थन करता है. सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया और 20 जुलाई व उसके बाद हुई बर्बरता के लिए किसने मंजूरी दी. यह सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं बल्कि सरकार के हलफनामे के जरिए जनता के सामने भी रखा जाना चाहिए.”

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.