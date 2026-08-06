CJP प्रवक्ता सौरव दास के घर में घुस आए यूट्यूबर्स, परिवार की सुरक्षा खतरे में, पुलिस तक पहुंचा मामला

Cockroach Janta Party (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार (5 अगस्त 2026) को आरोप लगाया कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनलों ने उनके घर में घुसकर अंदर की विजुअल्स प्रसारित कीं. उन्होंने इसे अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन और परिवार के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बताया. indianexpress.com की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्स पर पोस्ट में दास ने लिखा: कुछ YouTubers और मीडिया चैनलों ने मेरे घर में घुसकर अंदर से घर दिखाया. यह न सिर्फ़ मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा का गंभीर ख़तरा भी है. अगर इसके कारण असामाजिक तत्व मेरे घर पर मुझ पर हमला करते हैं, तो इसके लिए सीधे तौर पर वे YouTubers और उन्हें कंट्रोल करने वाले लोग ज़िम्मेदार होंगे जो यह सब करवा रहे हैं!”
बाद में अपडेट में दास ने बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में घर में अवैध रूप से प्रवेश किया. उन्होंने क्रिमिनल हाउस-ट्रेसपास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिफेमेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाने की मांग की. उन्होंने कहा, “डराने-धमकाने की ऐसी हरकतें न तो मुझे चुप करा पाएंगी और न ही मुझे झुका पाएंगी. जब सही समय आएगा, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.”
इस घटना के संदर्भ में ‘द पैम्फलेट’ नाम के अकाउंट ने भी पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि दास के मकान मालिक आनंद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और दिल्ली के जीके-1 में उनके पॉश घर का किराया 12 लाख रुपये है. उन्होंने ‘हाउस टूर’ का जिक्र किया. indianexpress.com के मुताबिक, दास के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि वे इसे संसद (राज्यसभा) में ASAP उठा रहे हैं.
इसके अलावा नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि सरकार को जवाबदेह ठहराने की किसी भी कोशिश का सीजेपी समर्थन करता है. सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया और 20 जुलाई व उसके बाद हुई बर्बरता के लिए किसने मंजूरी दी. यह सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं बल्कि सरकार के हलफनामे के जरिए जनता के सामने भी रखा जाना चाहिए.”
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