CJP Students Protest: शिक्षा सचिव की छुट्टी से प्रधान के इस्तीफे तक, सरकार ने लिए ये 5 बड़े फैसले

पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में खामियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों का आंदोलन 20 जून से जारी है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर को खाली करा रही है.

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पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए मोदी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है. (PTI)

मोदी सरकार के 12 साल में पहली बार किसी मंत्री का हुआ इस्तीफा

जंतर-मंतर में 20 जून से चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का धरना

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद मेदांता अस्पताल में तोड़ा अनशन

27 जुलाई को संसद में पेपर लीक संशोधन बिल पेश करेगी सरकार

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जंतर-मंतर में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन के 36वें दिन उनकी मांगें सरकार ने मान ली है. शनिवार (25 जुलाई 2026) को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. प्रधान ने इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर 2 पेज की चिट्ठी पोस्ट की. इसमें उन्होंने युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी है. छात्रों के हित और पेपर लीक के मामलों को भविष्य में रोकने के लिए हाल के समय में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार वीडियो मैसेज जारी कर बताया था कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.

आइए जानते हैं जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या-क्या फैसले लिए:-

1.शिक्षा सचिव को हटाया

NEET पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच 24 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने शिक्षा सचिव पद से IAS विनीत जोशी को हटा दिया. विनीत जोशी 30 जून को संजय कुमार के रिटायर होने के बाद स्कूली शिक्षा सचिव का पद भी संभाल रहे थे. वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे. विनीत जोशी का शिक्षा मंत्रालय से तबादला कर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात किया गया है. 2018 में विनीत जोशी को NTA का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था. 2021 तक विनीत जोशी इसी पद पर रहे. विनीत जोशी की जगह नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी टी.के. अनिल कुमार को दी गई है.

2. फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहल

देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे. अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, ताकि फैसला तेजी से हो सके. भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी. केंद्र सरकार के अनुसार, रेप और POCSO मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है.

3. पेपरलीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी

सरकार पेपर लीक संशोधन बिल ला रही है. इसे शुक्रवार (24 जुलाई) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. पेपर लीक संशोधन बिल (Public Examinations Amendment Bill 2026) में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने में फैसला देने वाले फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह बिल अब सोमवार 27 जुलाई को ही संसद में पेश किया जाएगा.

4. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त

शुक्रवार (24 जुलाई 2026) की रात 8 बजे सरकार ने NEET पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए. बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात भी कही गई. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आउटसोर्सिंग सिस्टम में बदलाव किया जाएगा. संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे, ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके. वहीं, NTA 4 सीनियर जनरल मैनेजर और UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स नियुक्त करेगा.

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5. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

सरकार का सबसे बड़ा फैसला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है. शुक्रवार (24 जुलाई) को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में CJP के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीटिंग की थी. इस दौरान 2 मांगों तभी मान ली गईं. ये मांगें पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा देने और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के खिलाफ केस वापस लेने की थी. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसले के लिए सरकार ने आज दोपहर तक का वक्त लिया था. करीब 3 बजे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं, जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है.

इससे पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब दुनियाभर में ‘मी टू’ आंदोलन चल रहा था. अकबर का नाम इसी मूवमेंट में आया था.

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