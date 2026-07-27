CJP लॉन्च करेगी वेबसाइट, प्रदर्शनकारियों को देगी कानूनी सहायता और वकीलों से जोड़ेगी

Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) एक वेबसाइट लॉन्च करेगी जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई पर नजर रखेगी. साथ ही, यह वेबसाइट उन्हें वकीलों से जोड़ेगी. राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने CJP के प्रवक्ता सौरव दास के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को ये ऐलान किया.
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील ने CJP के प्रवक्ता सौरव दास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, यह कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे यह पता चल सके कि किस जगह क्या हुआ, कौन सा छात्र या प्रदर्शनकारी प्रभावित हुआ और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.
सिब्बल ने कहा कि वेबसाइट उन वकीलों की भी पहचान करेगी जो छात्रों को कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद कर सकते हैं. वे एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जहां कानूनी मदद देने के इच्छुक वकील अपना नाम, लोकेशन और वे किस तरह की मदद दे सकते हैं, इसकी जानकारी रजिस्टर कर सकेंगे.
कपिल सिब्बल ने आगे बताया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपये दिए हैं और पूरे भारत के वकीलों और अन्य लोगों से भी इस फंड में योगदान करने का आग्रह किया है. जहां भी कानून का दुरुपयोग हो और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाएं, हम उनके साथ खड़े हो सकें. हमारे वकील पूरे भारत में उनका समर्थन करेंगे.
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने “प्रयागराज विरोध प्रदर्शन की आड़ में” कई छात्रों को हिरासत में लिया है. अखिलेश ने केंद्र के उस वादे का जिक्र किया कि “किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी” और सवाल किया कि “किसके आदेश पर” यह कथित कार्रवाई हुई.
यादव ने पोस्ट में कहा, जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो किसके आदेश पर यह धोखा हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रधानमंत्री के आश्वासनों और वादों को सिर्फ़ दिखावा साबित करना चाहती है? उन्होंने हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को तुरंत रिहा करने की मांग की और इस गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इन छात्रों की जान पर मंडरा रहे खतरे का संज्ञान ले. इस बीच, कांग्रेस ने भी सोमवार को छात्रों पर हुए कथित हमलों की “साफ तौर पर” निंदा की और उन लोगों को कानूनी मदद देने की पेशकश की जिन्हें कानूनी नोटिस मिला है, हिरासत में लिया गया है.
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