सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन | PM मोदी के ऐलान पर CJP का पलटवार, कहा- 'धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, यही सबसे सख्त कार्रवाई'

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बाद CJP ने सरकार पर निशाना साधा. NEET पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के सख्त कानून वाले संदेश के बाद CJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी. पार्टी ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में कड़ा कदम उठाना चाहती है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए.

Written by: Farha Fatima
Published: July 24, 2026, 8:06 AM IST
CJP ने PM मोदी से कर दी बड़ी मांग (image AI)
CJP ने PM मोदी से कर दी बड़ी मांग (image AI)
  • सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद 26 दिन का अनशन खत्म कर दिया.
  • पीएम मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट की बात कही.
  • CJP ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की.
  • सरकार ने शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर चर्चा और प्रदर्शनकारियों के मामलों पर सकारात्मक रुख का भरोसा दिया.

28 जून से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने 24 जुलाई रात 12 बजे के बाद 26 दिनों से जारी अनशन तोड़ दिया. पीएम मोदी ने भी तभी रात में सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के जरिए पेपर लीक पर रोक लगाने से जुड़े बड़े कदम उठाने की जानकारी दी, कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ मसौदे पर शुक्रवार, 24 जुलाई को कैबिनेट में चर्चा होगी. लेकिन पीएम के इस रिएक्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने क्या कहा, आइए जानते हैं. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए X पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक व्यक्ति बिना बाउंड्री वॉल वाले कंपाउंड के गेट पर ताला लगा रहा है; यह प्रस्तावित कानून पर एक तरह का तंज था. उन्होंने कहा कि NEET पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिनमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना शामिल है, और जोर देकर कहा कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

और पढ़ें: सोनम वांगचुक ने 26 दिन भूखा रहने के बाद तोड़ा अनशन, नड्डा ने पिलाया जूस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं

indiatvnews.com के मुताबिक CJP ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार जो “सबसे सख्त कार्रवाई” कर सकती है, वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है. प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, “मोदी जी, कल ही धर्मेंद्र प्रधान को हटा दें. यही सबसे सख्त कार्रवाई है जो आप कर सकते हैं.”

सोनम वांगचुक ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा 24 जुलाई रात 12 बजे के आसपास गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात और सरकार का आश्वासन मिलने के बाद की. वांगचुक ने X पर एक पोस्ट में कहा, मैंने आखिरकार 26 दिनों के बाद अपना उपवास तोड़ा. वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना वजन वापस पाएं.” प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें.” अस्पताल में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो और अन्य लोगों की मौजूदगी में सरकार के आश्वासनों को पढ़कर सुनाते हुए नड्डा ने कहा, “सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ़ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक है.”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार पहले ही परीक्षाओं के लिए पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा का आश्वासन दे चुकी है. नड्डा ने कहा, “इसके अलावा, सरकार हाल ही में हुए NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवज़ा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है.”

वांगचुक ने X पर अपनी पोस्ट में कहा, “यह कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया. मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा. इस बीच, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप बहुत सतर्क रहें और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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