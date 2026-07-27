CJP ने सरकार को याद दिलाई लिखित गारंटी, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर भड़की पार्टी, कहा- अब उठाएंगे जरूरी कदम!

CJP ने आरोप लगाया है कि कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पार्टी ने सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई, एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि वादा पूरा नहीं हुआ तो आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

Written by: Farha Fatima
Published: July 27, 2026, 2:04 PM IST
प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP का बड़ा अल्टीमेटम
प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP का बड़ा अल्टीमेटम
  • CJP ने कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत पर चिंता जताई है.
  • पार्टी ने केंद्र सरकार से सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा करने और एफआईआर वापस लेने की मांग की.
  • CJP का कहना है कि सरकार ने कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया था.
  • पार्टी ने चेतावनी दी कि वादा पूरा नहीं हुआ तो आगे आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा.

देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत की खबरों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. पार्टी का कहना है कि सरकार ने कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया था और अब उसे अपना वादा निभाना चाहिए. IANS की खबर के मुताबिक,
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कुछ राज्यों से छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने, हिरासत में लेने और गिरफ्तार किए जाने की खबरें मिल रही हैं. इन रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. सीजेपी की मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन केवल उस आश्वासन के बाद स्थगित किया था, जिसमें भारत सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ वर्तमान या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे वह भाजपा शासित राज्य हो या एनडीए शासित राज्य.

सरकार को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए

बयान में कहा गया कि विभिन्न राज्यों से सामने आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं और सरकार को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए. सीजेपी ने कहा कि उसकी कानूनी टीम पहले दिन से ही सक्रिय है और संबंधित राज्यों के वकीलों के साथ मिलकर हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने तथा उन्हें हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है.

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दिए गए आश्वासन का पालन सुनिश्चित करें

पार्टी ने केंद्र सरकार, विशेष रूप से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से अपील की कि वे दिए गए आश्वासन का पालन सुनिश्चित करें. सीजेपी ने मांग की कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए और देश में कहीं भी किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दबावपूर्ण या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न की जाए. पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जानी चाहिए. बयान में सरकार को यह भी याद दिलाया गया कि उसने 28 जुलाई 2026 तक इस संबंध में लिखित गारंटी देने का वादा किया था.

सीजेपी ने कहा कि देशव्यापी आंदोलन को स्थगित करने का फैसला पूरी तरह सद्भावना और सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए लिया गया था. यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है, तो यह केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं होगा, बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे को भी तोड़ने जैसा होगा जिन्होंने आंदोलन की बजाय संवाद का रास्ता चुना.

पार्टी ने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात स्वीकार नहीं किया जाएगा. सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी सरकार की विश्वसनीयता केवल वादे करने से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने से बनती है.

युवा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी ने कहा कि वे धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सीजेपी उनके साथ खड़ी है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. पार्टी ने मांग की कि सभी हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए तथा उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं. सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह आगे आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगी.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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