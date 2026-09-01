SC ने रद्द कीं जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी FIR, CJP ने वापस लिया 5 सितंबर का दिल्ली मार्च

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से जुड़ी देशभर में हुईं सभी FIR रद्द कर दी हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी. अदालत के इस फैसले के बाद CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च आंदोलन वापस ले लिया है.
CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार को आत्महत्या से मरने वाले छात्रों के परिवारों को 3 महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद CJP नेताओं से किए गए तीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए केंद्र पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस बीच CJP प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि केंद्र ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है. इसके बाद 5 सितंबर का आंदोलन वापस ले लिया गया.
NEET पेपर लीक, एग्जाम सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में खामियों को लेकर CJP फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने 20 जून से प्रोटेस्ट शुरू किया था. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर छात्रों ने संसद मार्च की कोशिश की. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की. छात्रों के साथ झड़प होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए. इस बीच कई छात्र जख्मी हुए. पुलिसवालों को भी चोटें आईं.
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20 जुलाई को लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन कई शहरों तक फैल गया. उनकी मुख्य मांग तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था. फिर 21, 24 और 25 जुलाई को सरकार और CJP की बात हुई. सरकार ने CJP की सभी मांगें मान ली. 25 जुलाई को प्रधान ने इस्तीफा दे दिया.सरकार की ओर से दूसरी मांगें मानने के बाद CJP ने इसी दिन आंदोलन खत्म कर दिया गया था.
NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज 13 FIR रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. यह मांग भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की थी. पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे 2873 लोगों की भूमिका की जांच के लिए नई FIR दर्ज करने की परमिशन भी मांगी गई थी.
SG मेहता ने कहा था- “हम एक IA (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन) दाखिल करना चाहते हैं. यह प्रदर्शन से जुड़ा है. FIR रद्द करने के लिए है. हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं.” SG मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार के 25 जुलाई के फैसले के अनुसार, दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों से जुड़ी 13 FIR आगे नहीं चलाना चाहती.
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दिल्ली पुलिस ने आवेदन में कहा कि NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदर्शन स्थल पर कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग मौजूद थे. पुलिस जांच करना चाहती है कि इनमें से किसी की हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में भूमिका थी या नहीं.पुलिस ने कहा कि वह केवल इन 2,873 लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज करने की परमिशन चाहती है. इस FIR की जांच ‘क्रिमिनल बैकग्राउंड’ की तय परिभाषा के आधार पर की जाएगी. हालांकि, अदालत ने नई FIR दर्ज करने की परमिशन नहीं दी.
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