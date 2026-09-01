EnglishHindi

SC ने रद्द कीं जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी FIR, CJP ने वापस लिया 5 सितंबर का दिल्ली मार्च

CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार को आत्महत्या से मरने वाले छात्रों के परिवारों को 3 महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 1, 2026, 3:46 PM IST
SC ने रद्द कीं जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी FIR, CJP ने वापस लिया 5 सितंबर का दिल्ली मार्च
25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद छात्रों के साथ CJP फाउंडर अभिजीत दीपके (ANI)
  • 20 जून से जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था CJP का छात्र आंदोलन
  • 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज
  • 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धरना हुआ खत्म
  • मुआवजा और केस वापसी की मांग पर सरकार पॉजिटिव

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से जुड़ी देशभर में हुईं सभी FIR रद्द कर दी हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी. अदालत के इस फैसले के बाद CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च आंदोलन वापस ले लिया है.

CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार को आत्महत्या से मरने वाले छात्रों के परिवारों को 3 महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद CJP नेताओं से किए गए तीनों आश्वासनों को पूरा करने के लिए केंद्र पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस बीच CJP प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि केंद्र ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है. इसके बाद 5 सितंबर का आंदोलन वापस ले लिया गया.

और पढ़ें: 'वादा करके मुकर गई सरकार?' Cockroach Janta Party का केंद्र पर 'विश्वासघात' का आरोप, फिर आंदोलन की चेतावनी

20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों और पुलिसवालों में हुई झड़प

NEET पेपर लीक, एग्जाम सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में खामियों को लेकर CJP फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने 20 जून से प्रोटेस्ट शुरू किया था. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर छात्रों ने संसद मार्च की कोशिश की. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की.  छात्रों के साथ झड़प होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए.  इस बीच कई छात्र जख्मी हुए. पुलिसवालों को भी चोटें आईं.

गैर-कानूनी था CJP का संसद मार्च, जंतर-मंतर में कई कई हिस्ट्रीशीटर भी थे शामिल- SC में बोली दिल्ली पुलिस

देशभर में फैला आंदोलन

20 जुलाई को लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन कई शहरों तक फैल गया. उनकी मुख्य मांग तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था. फिर 21, 24 और 25 जुलाई को सरकार और CJP की बात हुई. सरकार ने CJP की सभी मांगें मान ली.  25 जुलाई को प्रधान ने इस्तीफा दे दिया.सरकार की ओर से दूसरी मांगें मानने के बाद CJP ने इसी दिन आंदोलन खत्म कर दिया गया था.

छात्रों के खिलाफ दर्ज 13 FIR रद्द करने की मांग पर हुई सुनवाई

NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज 13 FIR रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. यह मांग भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की थी. पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे 2873 लोगों की भूमिका की जांच के लिए नई FIR दर्ज करने की परमिशन भी मांगी गई थी.

सरकार ने क्या कहा?

SG मेहता ने कहा था- “हम एक IA (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन) दाखिल करना चाहते हैं. यह प्रदर्शन से जुड़ा है. FIR रद्द करने के लिए है. हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर रहे हैं.” SG मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार के 25 जुलाई के फैसले के अनुसार, दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों से जुड़ी 13 FIR आगे नहीं चलाना चाहती.

‘सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे…’, लेकिन सरकार को माननी होगी ये शर्त, पत्नी गीतांजलि का बड़ा ऐलान

दिल्ली पुलिस का दावा- 2800 से ज्यादा क्रिमिनल की हुई पहचान

दिल्ली पुलिस ने आवेदन में कहा कि NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदर्शन स्थल पर कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग मौजूद थे. पुलिस जांच करना चाहती है कि इनमें से किसी की हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में भूमिका थी या नहीं.पुलिस ने कहा कि वह केवल इन 2,873 लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज करने की परमिशन चाहती है. इस FIR की जांच ‘क्रिमिनल बैकग्राउंड’ की तय परिभाषा के आधार पर की जाएगी. हालांकि, अदालत ने नई FIR दर्ज करने की परमिशन नहीं दी.

CJP के आंदोलन की टाइम लाइन

  • पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था.
  • 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्रों के पक्ष में भूख हड़ताल शुरू की.
  • 20 जुलाई के ‘संसद चलो’ के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. इस दिन जंतर-मंतर के आसपास 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे.
  • न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए.
  • पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई.
  • इसके बाद 21 से 24 जुलाई के बीच सरकार और CJP की बातचीत हुई. 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया.
  • इसके बाद सरकार ने CJP की सभी मांगें मानने का ऐलान किया. CJP ने भी इसकी पुष्टि की. इसके बाद 25 जुलाई को ही आंदोलन वापस लिए जाने का ऐलान हुआ.
  • 26 जुलाई को कुल 36 दिन बाद जंतर-मंतर पर CJP का छात्र आंदोलन खत्म हो गया.

जंतर-मंतर पर 2500 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग, कितनी हुई FIR? जानें CJP प्रोटेस्ट हिंसा पर अब तक क्या पता चला

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.