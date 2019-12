कासरगोड (केरल): केरल में कासरगोड के नीलेश्वरम में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मार्च के दौरान संघ और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. पुलिस ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता अपने सप्ताहभर के सम्मेलन के दौरान मार्च निकाल रहे थे, तब डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से रूकावट पैदा की. फिर दोनों पक्षों में झड़प छिड़ गयी.

पुलिस के अनुसार उसके हस्तक्षेप के बाद मार्च जारी रहा. पुलिस के अनुसार यह रैली कन्वेंशन ग्राउंड में प्रवेश करने वाली थी, उसी बीच दोनों पक्षों में झड़प हुई और कथित रूप से पथराव किया गया.

Kanhangad Deputy Superintendent of Police:Police lathicharged after Democratic Youth Federation of India (DYFI) workers pelted stones on RSS route march that was passing through Nileshwaram today.Police is in process of registering cases against those involved in violence.#Kerala

— ANI (@ANI) December 27, 2019