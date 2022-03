Manipur Election 2022: मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2022 (Manipur Assembly Election 2022) में दूसरे चरण के चुनाव के पहले बुधवार की रात कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिडंत हो गई गई. जानकारी के मुताबिक, काकचिंग खुनौ (Kakching Khunou) में बुधवार की रात करीब 1.30 बजे दोनों पक्ष के समर्थकों के बीच हुई हिंसा के दौरान 13 वाहन क्षतिग्रत हो गए.Also Read - UP Elections 2022: PM मोदी बोले- UP के लोगों ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया, आज यूपी एकजुट खड़ा है

Clash broke out between Congress and BJP workers in Kakching Khunou, ahead of the second phase of #ManipurElections2022

13 vehicles, including 8 two wheelers and 4 wheelers, were damaged during the violence last night around 11.30 pm. pic.twitter.com/2J9fE2Av7K

— ANI (@ANI) March 3, 2022