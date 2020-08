Clash Over Facebook Post in Bengaluru: बेंगलुरू में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई है. उत्तेजित भीड़ ने केजी हाली और डीजे हाली पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया. इस कारण पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई. इस घटना में बेंगलुरू के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सहित करीब 60 लोग घायल हुए हैं. Also Read - Violence in Bengaluru as Garment Factory Workers Protest Provident Fund Withdrawal Rule | PF से पैसा निकालने के नियम में बदलाव को लेकर प्रदर्शन के दौरान बेंगलुरू में हिंसा

दरअसल, बेंगलुरु के पुलाकेशी नगर में मंगलवार रात भीड़ ने थाने और और कांग्रेस विधायक के आवास में तोड़फोड़ की. यह घटना विधायक के एक कथित संबंधी द्वारा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट साझा किये जाने के बाद हुई. पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास के निकट जमा हुए और तोड़फोड़ की तथा वहां खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद भीड़ ने यह सोचकर थाने को निशाना बनाया कि पुलिस ने आरोपी को वहां हिरासत में रखा है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहीं पुलिस टीमों के वाहनों को भी भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया.

पुलिस सूत्रों ने कहा कि खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने वाले आरोपी ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिससे एक समुदाय के लोग भड़क उठे. विधायक ने समुदाय के लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की.

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, ‘मैं मुस्लिम भाईयों से अपील करता हूं कि कुछ उपद्रवियों की गलतियों के चलते हमें हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिये. लड़ने-झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है. हम सभी भाई हैं. हम कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाएंगे. हम भी आपके साथ हैं. मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं.’