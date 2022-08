हैदराबाद: तेलंगाना के जनगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राज्य इकाई के प्रमुख बांडी संजय कुमार की ओर से निकाली जा रही ‘पदयात्रा’ के दौरान राज्य की सत्तारूढ़ टीआरएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कहा कि देवरुपपाला में झड़प के दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए. दोनों पक्ष पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.Also Read - अखिलेश यादव बोले- महंगाई तथा बेरोजगारी चरम पर सीमा पर, बच्चों के स्वास्थ्य को सहेजने में हम काफी पीछे

संजय कुमार ने घटना के बाद ‘पदयात्रा’ फिर से शुरू की और आरोप लगाया कि ‘टीआरएस के गुंडों’ ने पथराव किया, जिसमें भाजपा के दो कार्यकर्ता घायल हो गए. उन्होंने ट्वीट किया,‘‘ टीआरएस के गुंडों ने पथराव किया, जिससे स्वतंत्रता दिवस पर देवरूपपाला में प्रजा संग्राम यात्रा3 के दौरान भाजपा के दो कार्यकर्ता घायल हो गए.’’ Also Read - गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, तीन फीसदी बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

#WATCH | Telangana: Clash b/w BJP & TRS workers during state BJP chief Bandi Sanjay Kumar’s Praja Sangrama Yatra, in Jangaon. Injuries reported

Police say, “Both parties attacked each other.Police brought situation under control. If we receive complaint, case will be registered” pic.twitter.com/XB7lSfdoA7

— ANI (@ANI) August 15, 2022