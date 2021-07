Cloud Burst In Himachal Pradesh: देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत अपना कहर बरपा रही है. इससे पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 67 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. वहीं अब हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपना कहर दिखाया है. यहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने हालात को खराब कर दिया है. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने (Cloud Burst) के कारण खूब तबाही देखने को मिल रही है. यहां भागसुनाग (Bhagsu Nag) का वीडियो सामने आया है जिसमें तबाही के मंजर को साफ देखा जा सकता है.Also Read - हिमाचल में मॉनसून का रौद्र रूप, धर्मशाला में सड़कों पर सैलाब, बादल फटने से यूं बह गईं गाड़ियां, देखें Photos

वायरल हो रहा वीडियो Also Read - उत्तराखंड में बादल फटने से कई गांवों में तबाही, भूस्खलन में कई लोगों के मरने की आशंका

भागसुनाग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बादल फटने के कारण पानी का तेज बहाव अब सड़कों पर आ चुका है और बहाव में गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं. आसपास के लोग वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और खुद को पानी के बहाव से बचाने का प्रयास कर रहे हैं. Also Read - उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, मलबे में दफन हुई नौ माह की मासूम

गांवों में जारी हुआ अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अचनाक बादल फटने के कारण नदियों में पानी का स्तर काफी ज्यादा हो गया है और तेज बहाव के कारण नदियां अपने उफान पर हैं. ऐसे में नदियों के आसपास के गावों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Cloud burst in Bhagsu Nag, McLeod Ganj near Dharmasthala town.

Rescue work going on

Prayers for the Safety of People🙏 pic.twitter.com/6lU0F93eCQ

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) July 12, 2021