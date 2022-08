Cloud burst, Chamba, Himachal Pradesh, Himachal: हिमाचल प्रदेश के चंबा के खंडवा में रविवार की रात को बादल फटने की घटना हुई है. हिमाचल प्रदेश राज्य इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, चंबा के ग्राम पंचायत कंधवारा में बीती रात बादल फटने की घटना सामने आई है. 5-6 घरों को नुक्सान हुआ है. एक पुल को नुकसान की सूचना मिली है 5-6 घर खाली हो गए और लोग सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं.Also Read - Video: किन्नौर में एनएच 5 पर अचानक हुआ लैंडस्लाइड, देखकर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए लगा दी दौड़

एचपी-स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने कहा, जिला चंबा के ग्राम पंचायत कंधवारा में बीती रात बादल फटने की घटना सामने आई. इस घटना के कारण कृषि भूमि और एक पुल को नुकसान की सूचना मिली है. 5-6 घर खाली हो गए और लोग सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं. Also Read - हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाइवे पर अचानक टूटकर गिरा पहाड़, हैरान कर देने वाला है यह VIDEO

#WATCH | Cloud burst in Khandwa in Chamba of Himachal Pradesh, several roads, bridges closed pic.twitter.com/jkHkSA9cgH

— ANI (@ANI) August 8, 2022