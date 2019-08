देहरादून: उत्तराखंड के ज्यादातर स्थानों पर पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जगह बादल फटने और भूस्खलन होने से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई अन्य घायल हो गए. उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में शनिवार को देर रात बादल फटने से कई गांवों में तबाही मची, जिसमें आराकोट, माकुडी और टिकोची में कई मकान ढह गए. वहीं, टोंस नदी में भारी बाढ़ आ गई है. नदी में बाढ़ के पानी के उफान का वीडियो सामने आया है.

राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक इन घटनाओं में करीब आठ व्यक्तियों के लापता होने की सूचना है. एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है, लेकिन लगातार भारी बारिश के कारण बचाव और राहत कार्यों में बाधा पड़ रही है.

#WATCH Tons river in Uttarkashi’s Mori tehsil overflows following cloudburst in the area. Teams of ITBP, SDRF and NDRF engaged in rescue and evacuation. #Uttarakhand pic.twitter.com/fOpE6J30Kg

