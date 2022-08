Weather Update: हिमाचल प्रदेश मेंअगले 2-3 घंटों के दौरान कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ और भू-स्खलन से कई लोगों के मौत की खबर मिल रही है. आज ओडिशा के कई इलाकों में भारी से भारी की संभावना जताई गई है.Also Read - माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से बहाल, भारी बारिश के कारण रोक दी गई थी श्रद्धालुओं की आवाजाही

आईएमडी ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा है कि , ’20 अगस्त को ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज/चमक के साथ मध्यम से काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है. 20 से 21 अगस्त के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और 20 से 22 अगस्त के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.’ भूस्खलन से बंद हुआ कुल्लू-सैंज मार्ग; पागल नालों में अचानक आई बाढ़ की सूचना. Also Read - Cloudburst: जल सैलाब में फंसे भगवान, हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में बादल फटा और आई बाढ़-PICS

वहीं, देहरादून जिले के रायपुर प्रखंड के सरखेत गांव में तड़के 2.45 बजे स्थानीय लोगों ने बादल फटने की घटना की सूचना दी. एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया, जबकि कुछ ने पास के एक रिसॉर्ट में शरण ली. देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. Also Read - Weather Report: बंगाल की खाड़ी पर Cyclone जैसा सिस्टम, ओडिसा से राजस्थान तक भारी बारिश

मंडी जिला में गोहर की कासन पंचायत और बगी कटौला में बादल फटने से एक बच्‍ची की मौत हो गई है व 14 लोग लापता हो गए हैं.

उधमपुर जिले के मुत्तल क्षेत्र के समोले गांव में भूस्खलन के कारण मिट्टी का मकान गिरने से दो बच्चों की मौत हो गयी. सूचना मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और ढहे हुए घर के मलबे से शवों को निकाला.

#WATCH | Uttarakhand: Flash-flood-like situation due to incessant torrential rainfall at Tapkeshwar Mahadev temple in Dehradun pic.twitter.com/Q43inmiVht

— ANI (@ANI) August 20, 2022