Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के हनरंग उप-तहसील के शालखर गांव में बादल फटने की खबर है. डीईओसी किन्नौर से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें पानी की छोटी नहरों में तेज बहाव आ गया और कुछ वाहन बह गए हैं. इसके साथ ही कुछ घरों को भी हुआ नुकसान पहुंचा है.

Kinnaur, Himachal Pradesh | Cloudburst in Shalkhar village, Hanrang sub-tehsil. Small water canals and some vehicles buried. Damage incurred by some houses too: DEOC Kinnaur pic.twitter.com/lx31oYQQgA

— ANI (@ANI) July 19, 2022