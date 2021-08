Cloudburst In Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) के तहसील धारचूला और नेपाल गांव में एक साथ बादल फटने से भारी तबाही की खबर है. धारचूला तहसील से 12 किमी दूर कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग से लगे जुम्मा गांव का संपर्क कट गया है. सर्वाधिक तबाही इसी गांव में मची है, जिसमें नौ लोग लापता बताए जा रहे हैं. जबकि कई मकान क्षतिग्रस्‍त हो गए हैं. दो लोगों के मौत की खबर है और पांच लोग मलबे में दबे हैं. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. आपदा राहत और बचाव का कार्य जारी है.Also Read - Uttarakhand News: अचानक टूटा नदी पर बना पुल, बहने लगीं गाड़ियां, कुछ फंसी और कुछ पलट गईं, देखें VIDEO

इस घटना में अबतक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस बड़े प्राकृतिक आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके को रवाना हो चुकी है.

बादल फटने से धाराचूला तहसील और नेपाल गांव के दर्जनों घर जमीदोंज हो गए हैं, जबकि जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई है. 5 अन्य की मलबे में दबे होने की खबर है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से बात की और रेस्क्यू मिशन तेज करने का निर्देश दिया है.

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व दल मौके को रवाना हो चुका हैं. हाइवे सहित सभी पैदल मार्ग बंद होने से गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

