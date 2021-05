उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से आज मंगलवार को भारी तबाही की खबरें हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने देवप्रयाग एसएचओ एमएस रावत के हवाले से ये जानकारी दी. एसएचओ ने बताया कि आज शाम पांच बजे बादल फटने की खबर मिली. इसमें 12-13 दुकानें और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि चूंकि लॉकडाउन के चलते अधिकतकर दुकानें बंद थीं इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि यहां जल स्तर बढ़ रहा है और बचाव अभियान जारी है. Also Read - UGC के हवाले से मीडिया में चलाई गईं गलत खबरें, अब आयोग ने दी खुद सफाई

Uttarakhand: Several shops and houses damaged due to a cloudburst in Tehri district's Devprayag area

"No casualties have been reported yet. SDRF teams are on their way to the spot," says DGP Ashok Kumar (in file photo) pic.twitter.com/8PlT1ave9L

— ANI (@ANI) May 11, 2021