कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग की रिपोर्ट पर हाईकमान करेगा विचार,सीएम की घोषणा में समय लेगा: खड़गे

बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायक दल की मीटिंग के बाद पार्टी हाई कमान को रिपोर्ट भेजेगी. जिसके बाद आलाकमान मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में समय लेगा

Karnataka Assembly Elections 2023 Results: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections 2023) में कांग्रेस की बड़ी जीत के एक दिन बाद आज रविवार को शाम में हो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग (CLP) के बाद पार्टी हाई कमान को रिपोर्ट भेजेगी. जिसके बाद आलाकमान मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने (high command will take its time to declare the CM name)में समय लेगा. यह बात बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह जनता की जीत है, कर्नाटक में जनता ने भाजपा को नकार दिया है. जनता ने मिलकर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया है. कांग्रेस पार्टी को काफी समय बाद यह बहुमत मिला है.

वहीं, बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के आवास के बाहर भारी संख्या में समर्थक जमा हो गए और ‘हम डीके शिवकुमार को सीएम बनाना चाहते हैं’ के नारे लगाने लगे. समर्थकों ने ‘वी वॉन्ट डी.के.’ के नारे लगाए. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर पहुंच गए हैं.

#WATCH | Huge number of supporters gathers outside the residence of Karnataka Congress president DK Shivakumar in Bengaluru and raise slogans of ‘We want DK Shivakumar as CM’ pic.twitter.com/wk5u74UWD9 — ANI (@ANI) May 14, 2023

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे समीक्षक बैंगलुरु गए हैं, वे शाम में वहां पहुंचेंगे. इसके बाद कांग्रेस विधायक दल (CLP) की मीटिंग होगी. बैठक के बाद आलाकमान निर्णय लेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकार कर कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में ला दिया है. लोगों ने हमें रिकॉर्ड संख्या में वोट दिए हैं. कैबिनेट बनने के बाद हमने अपने घोषणापत्र में जनता से किए सभी 5 वादों को लागू करेंगे.

#WATCH | Delhi: CLP meeting will be held today and will hand over the report to the high command after which the high command will take its time to declare the name of the CM: Congress president Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/aN73izKr8G — ANI (@ANI) May 14, 2023

बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 135 सीट बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, भाजपा ने महज 66 सीट पर जीत दर्ज की है. इसके बाद कांग्रेस राज्य में संतुलन बनाकर नए मुख्यमंत्री को तय करने की कवायद में जुटी है.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के एक दिन बाद पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ उनका मतभेद होने की अटकलों को भी खारिज किया है और आज यह कहते हुए मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने रहने का संकेत दिया कि वह सभी को साथ लेकर चले और उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा.

शिवकुमार ने यह भी कहा कि जब वह धन शोधन के एक मामले में जेल में बंद थे, तो सोनिया गांधी अपना समर्थन जताने के लिए उनसे मिलने आयी थीं. कनकपुरा से विधानसभा चुनाव जीतने वाले शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने सभी को साथ लेकर चलते हुए दिन-रात मेहनत की है.हर कोई कह रहा है कि मेरे और सिद्धरमैया के बीच मतभेद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रत्ती भर भी मतभेद नहीं है. मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया. मैंने अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ रखा तथा अपने रास्ते पर चलता गया. (इनपुट-पीटीआई-ANI)

