नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों के स्वस्थ होने की दर सुधर रही है. आंबेडकर नगर में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि अगर स्थिति फिर बिगड़ती है तो सरकार उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. Also Read - Covid-19: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1404 नए मामले सामने आए, चौबीस घंटे में 16 की मौत; 10,667 मरीजों का चल रहा इलाज

केजरीवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, “इस अस्पताल की कल्पना 2013 में की गई थी. यह 600 बिस्तरों वाला अस्पताल है. हम शुरुआती 200 बिस्तरों का उद्घाटन कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा.” Also Read - अरविंद केजरीवाल ने फिर भेजा प्रस्ताव, LG से कहा- बाजार, जिम और होटल खोलने दें, अब हालात ठीक

दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर, मुख्यमंत्री ने कहा, “स्थिति नियंत्रण में है, सभी मापदंड ठीक हैं, स्वस्थ होने की दर सुधर रही है, संक्रमण का अनुपात और मृत्यु दर घटी है.” Also Read - दिल्ली में निर्भया जैसी वारदात: 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद बर्बरता, अरविंद केजरीवाल ने कहा- हैवानियत ने झकझोरा

Delhi: 200 beds of Ambedkar Nagar Hospital become operational from today following inauguration by Chief Minister Arvind Kejriwal. pic.twitter.com/Pax1A9cdpS

