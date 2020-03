नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 31 मार्च तक 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें करने की अनुमति नहीं होगी.

मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने मार्च अंत तक सभी जिम, नाइट क्लब और स्पा को भी बंद कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘ 31 मार्च तक 50 से अधिक लोगों वाले धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक बैठक नहीं होंगी. ये प्रतिबंध प्रदर्शनों पर भी लागू होंगे. ’’

Delhi Govt: Operation of theaters & weekly bazaars will remain suspended till March 31. Shopping malls to be disinfected daily in Delhi&le amount of hand sanitizers to be made available at mall entrance& shops, entry should be allowed after cleaning hands with hand sanitizer. https://t.co/EbECdZRQ4R

— ANI (@ANI) March 16, 2020