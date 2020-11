नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दीपावली की रात दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर (Akshardham Temple) में शाम 7 बजकर 39 मिनट पर दिवाली पूजन और मंत्रोचारण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री का परिवार और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी भी इस पूजा में शामिल रहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीपावली के अवसर पर दिल्ली वासियों को संदेश देते हुए कहा, आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सभी का मंगल हो. सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे. Also Read - Happy Diwali: देश भर में दिवाली की धूम, रोशनी से जगमग हुआ समां, देखें PHOTOS

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस बार दीपावली पर हम सभी दिल्लीवासी मिलकर एक साथ लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं. इस दौरान सभी लोग अपने घरों में टेलीविजन आन करके हमारे साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करें. अगर दिल्ली के दो करोड़ लोग साथ मिल कर एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजा करेंगे, तो दिल्ली के हर परिवार में मंगल ही मंगल होगा. उन्होंने कहा, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर हम पटाखे जलाते हैं, तो हम अपनी, अपने परिवार और पूरे दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. Also Read - NCP लीडर शरद पवार का मां के लिए भावुक पत्र, लिखा- मैं दिवाली के दिन आपकी कमी महसूस करता हूं

दिल्ली में इस वक्त कोरोना और प्रदूषण दोनों का बड़ा कहर छाया हुआ है. इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के लोग और दिल्ली सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं. प्रदूषण की वजह से कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब हो रही है. हर साल इन दिनों में प्रदूषण होता है, क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है.

#WATCH: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal along with his wife Sunita Kejriwal takes part in #Diwali celebrations at Akshardham temple.

State Ministers Manish Sisodia and Satyendar Jain also present. pic.twitter.com/UhPbBdDDCk

— ANI (@ANI) November 14, 2020