नई दिल्ली: राजस्थान में चल रही सियासी मुश्किलों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gahlot) ने कहा कि हम जल्दी ही राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे. Also Read - Rajasthan crisis: होटल में हुई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग, CM गहलोत 4 बजे गवर्नर से मिलेंगे

कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग के दौरान जयपुर में एक होटल में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वह पीएम के आवास के बाहर भी धरना दे सकते हैं. राजस्थान में लगातार चल रही सियासी तनातनी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है. गहलोत मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है. इस पर अशोक गहलोत कह चुके हैं जनता राजभवन को घेर लेगी. उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का षड़यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे. Also Read - देर रात तक चली अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक, आज से पूरे राज्य में धरना देगी कांग्रेस

We will go to Rashtrapati Bhawan to meet the President, if needed. Also, if required, we will stage protest outside PM’s residence: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, during Congress Legislative Party (CLP) meeting at Fairmont Hotel in Jaipur. pic.twitter.com/aGDIu2HtbW Also Read - Rajasthan crisis: CM अशोक गहलोत के सहयोगियों और टॉप IPS अफसर के व्‍यापारिक हितों का खुलासा

— ANI (@ANI) July 25, 2020