Karnataka Election Results: सीएम बसवराज बोम्मई ने इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने किया मंजूर

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज शनिवार को विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. बाद में संवाददाताओं से बातचीत में बोम्मई ने कहा, “हम लोगों के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं. मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं.” उन्होंने कहा, “इस बार 36 फीसदी से ज्यादा वोट मिलने के बावजूद हमें कम सीटें मिली हैं. विश्लेषण चल रहा है, लेकिन हार तो हार है. पार्टी में हम नतीजों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और जहां जरूरत होगी, उसमें सुधार करेंगे.”

विधानसभा चुनावों के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा को राज्य से बाहर कर एक शानदार जीत दर्ज की.