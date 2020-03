नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पंजाब में पूर्ण कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है. ये घोषणा मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पूर्ण कर्फ्यू लगाने की घोषणा की. राज्‍य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई छूट नहीं होगी.

पंजाब सरकार ने कहा, CoronaVirus के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से जिनकी आजीविका प्रभावित होगी है, उन्‍हें मदद दी जाएगी. पंजाब कैडर के सभी IAS अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे. राज्‍य के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) के सभी अधिकारी / कर्मचारी मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक दिन के वेतन का योगदान देंगे.

पंजाब अभी तक कोरोना वायरस के 21 और हरियाणा में 12 मामले सामने आए हैं और चंडीगढ़ में छह मामले सामने आए हैं. पहले लॉकडाउन के तहत सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. प्रतिबंधों का पालन करने के लिए पंजाब के सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं.

